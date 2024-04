Menos de la mitad de quienes solicitaron turno fueron a renovar el Pase Libre Estudiantil

De 1.500 turnos de renovación del Pase Libre Estudiantil que fueron reservados para la jornada de ayer solo 754, casi la mitad, fueron concretados. El ausentismo fue del 49%, lo que impidió que otras 746 personas pudieran realizar su trámite y deban seguir esperando por la fecha más cercana para su atención.

Este detalle incluye a estudiantes de todos los niveles que, desde la web de SAETA, gestionaron su turno y nunca asistieron ni lo cancelaron. De este grupo de ausentes se destaca también el de alumnos regulares de la Universidad Nacional de Salta, con un 46% de inasistencia al turno pactado.

Desde SAETA señalaron que, “ante el reclamo y la gran demanda de atención expresada, se incrementó el horario de trabajo y cantidad de turnos disponibles. El objetivo fue organizar la atención y, de ese modo, garantizar la ejecución de los trámites requeridos”.

Desde la empresa solicitan a quienes tomen un turno y luego no puedan asistir, que realicen la cancelación al 423-8118 interno 107, lo que permitirá que estos espacios queden inmediatamente disponibles para otro interesado. “Se recuerda también que en caso de no cancelar el turno, el titular del trámite no podrá gestionar uno nuevo por el término de 20 días corridos”, detallaron desde SAETA.