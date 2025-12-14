Una noche para perderse y encontrarse en el museo Molino de Piedra, de Vaqueros

En la tarde-noche del sábado, el Museo Histórico Municipal Molino de Piedra Hidráulico de Vaqueros se llenó de voces, sonidos y de pasos curiosos. Una gran cantidad de vecinos y visitantes se sumó a las actividades organizadas por la Noche de los Museos, que en esa localidad tuvo clima de fiesta sencilla y cercana, de esas que se disfrutan sin apuro.

La jornada comenzó con música, como cierre de año de los talleres de coplas y sikus dictados por Anastasia García y Eduardo Gil. Los talleristas y sus alumnos ofrecieron un recorrido por coplas del cancionero argentino, que fueron envolviendo al público y marcando el pulso de la noche. Más tarde, un grupo de artistas sorprendió con una entrada musical poco habitual: erke en mano y un enorme caracol transformado en instrumento aerófono, un sonido ancestral que despertó asombro y silencios atentos. Los alumnos de sikus también tuvieron su momento y mostraron lo aprendido durante el año, con orgullo y aplausos compartidos.

"Mientras la música iba y venía, todas las salas del museo fueron recorridas por el público. La primera sala invitaba a viajar directo a la vida rural, con objetos de campo, radios antiguas, vasijas, planchas de hierro de todos los tamaños, moldes para velas, yuguillos, morteros, puntas de flecha y piedras bolas que alguna vez formaron parte de boleadoras. Cada pieza parecía que tenía algo para contar", contó la secretaria de Cultura local, Claudia Pastrana Méndez.

En la segunda sala, el recorrido se vuelve paisaje. Allí se exhiben obras de René Ochoa, Anatolio Rodríguez y otros artistas, que ponen color y horizonte a las paredes del molino, dialogando con el entorno y con la historia del lugar.

La muestra principal de la noche fue El Buscador y su Universo visita el Museo, de Andreti, Andrés Sierra. Las obras estarán expuestas hasta el 10 de enero y proponen un recorrido por los caminos que el artista viene transitando desde hace diez años junto a su personaje ilustrado. Dibujos originales cuidadosamente coloreados en acuarela, bocetos, experimentos y muñecos componen una muestra que invita a mirar de cerca. Pero no todo queda en la contemplación: los Juegos del Buscador se llevaron gran parte de la atención, especialmente de niños y familias que no dudaron en sentarse a jugar. Juegos de mesa simples y muy entretenidos, que sumaron risas y complicidad.

El cierre fue tan salteño como la noche misma, no faltaron los brindis con vinito, pan casero y el ya clásico Paté by Cuqui. Fue una linda y familiar velada, que quedará en el recuerdo.