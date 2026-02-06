PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
6 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Avión sanitario de Salta
General Mosconi
Pobreza e indigencia
Inseguridad en Salta
Avión sanitario de Salta
General Mosconi
Pobreza e indigencia
Inseguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Abuso en la Balcarce: hoy los alegatos

El juicio contra un exguardia de un boliche ingresa en su tramo final.
Viernes, 06 de febrero de 2026 01:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El juicio seguido contra un hombre de 34 años acusado de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad ingresará hoy en su tramo decisivo. A partir de las 8 se desarrollarán los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, instancia previa a la sentencia que deberá dictar el juez Martín Fernando Pérez.

El imputado se desempeñaba como guardia de seguridad en un boliche bailable de la calle Balcarce y fue denunciado por una joven que concurrió al local en septiembre de 2024. Según la acusación, habría interceptado a la víctima cuando se dirigía sola al baño del local, la habría encerrado en un cubículo y accedido carnalmente.

Entre los testimonios centrales se destacó el de la perito que tuvo a su cargo la evaluación psicológica de la denunciante, quien confirmó la existencia de evidencias concluyentes de afectación compatible con una agresión sexual. También declararon amigos de la joven que estuvieron con ella la noche del hecho y describieron el cambio abrupto de ánimo que presentó tras regresar del baño del boliche.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD