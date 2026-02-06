Abuso en la Balcarce: hoy los alegatos

El juicio seguido contra un hombre de 34 años acusado de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad ingresará hoy en su tramo decisivo. A partir de las 8 se desarrollarán los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, instancia previa a la sentencia que deberá dictar el juez Martín Fernando Pérez.

El imputado se desempeñaba como guardia de seguridad en un boliche bailable de la calle Balcarce y fue denunciado por una joven que concurrió al local en septiembre de 2024. Según la acusación, habría interceptado a la víctima cuando se dirigía sola al baño del local, la habría encerrado en un cubículo y accedido carnalmente.

Entre los testimonios centrales se destacó el de la perito que tuvo a su cargo la evaluación psicológica de la denunciante, quien confirmó la existencia de evidencias concluyentes de afectación compatible con una agresión sexual. También declararon amigos de la joven que estuvieron con ella la noche del hecho y describieron el cambio abrupto de ánimo que presentó tras regresar del baño del boliche.