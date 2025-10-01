Así es el circuito de Singapur, donde Colapinto irá por sus primeros puntos del año

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde irá en busca de sus primeros puntos del año en el campeonato de Fórmula 1.

La sede de este Gran Premio es el circuito callejero Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.

Fue justamente en dicho circuito donde Colapinto hizo el famoso “dive bomb” el año pasado, donde superó a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar.