Celebración por los 90 años del Aero Club Salta: homenaje, historia y reconocimiento institucional

El Aero Club Salta cumplió 90 años y lo celebró con un acto que reunió a autoridades, pilotos, instructores y familias que forman parte de la historia aeronáutica de la provincia. Entre los presentes se destacó la participación del senador nacional Juan Carlos Romero, quien tiene un vínculo directo con la institución: fue alumno, piloto activo y también ocupó cargos dirigenciales como vicepresidente y presidente.

A través de su cuenta de X, Romero expresó la importancia de acompañar esta celebración y reconocer la trayectoria de una institución que "marcó a generaciones enteras” y continúa siendo un pilar fundamental para la aviación civil en Salta.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a quienes contribuyeron al crecimiento del Aero Club y al trabajo del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), espacio clave en la formación de pilotos salteños a lo largo de décadas. En este marco, Romero entregó una plaqueta de reconocimiento al actual presidente del Aero Club, Cristian Poli, gesto que acompañó con palabras de gratitud por “la formación, la vocación, el compromiso social, la asistencia en emergencias sanitarias y el apoyo en incendios forestales” brindados por la institución.

El acto, que combinó emoción y memoria, reafirmó el rol estratégico del Aero Club Salta en el desarrollo aeronáutico provincial, así como su aporte al servicio comunitario y la capacitación técnica. La jornada concluyó con un fuerte sentido de orgullo entre los asistentes, quienes celebraron juntos las nueve décadas de una historia que sigue en vuelo.