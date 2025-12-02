Central Norte vs. Juventud Antoniana: lo que tenés que saber del clásico amistoso que se viene

El fútbol salteño tendrá este fin de semana un nuevo capítulo del gran clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana, esta vez con un condimento especial: el objetivo principal será recaudar dinero para que ambos clubes puedan sostener sus compromisos económicos en un momento sin competencia oficial.

El encuentro se disputará el domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena y, aunque la organización lo programó para las 17, no se descarta que el inicio se adelante a las 16.30 por cuestiones operativas. Este miércoles habrá una reunión entre dirigentes y autoridades policiales para confirmar el horario.

Las entradas ya fueron oficializadas y tendrán valores unificados: 10 mil pesos la popular y 20 mil pesos la platea.

Con respecto a la distribución de hinchadas, el sector sur será para los simpatizantes de Central Norte, mientras que el sector norte quedará destinado para la parcialidad de Juventud Antoniana.

El operativo de seguridad contará con aproximadamente 500 efectivos policiales.

La realización del amistoso responde a una necesidad compartida. Central Norte debe afrontar gastos derivados de los contratos que mantiene por su participación en la Primera Nacional, mientras que Juventud Antoniana atraviesa un proceso de reorganización económica e institucional de cara a su próxima temporada en el Torneo Federal A.

En ambos casos, la recaudación del domingo será un alivio clave para sostener la actividad en los meses previos al regreso de la competencia.

Con expectativa en las tribunas y el valor simbólico de volver a poner en escena el clásico más convocante de la provincia, el amistoso se perfila como una oportunidad para que las hinchadas acompañen y respalden a sus equipos en un contexto económico complejo.

