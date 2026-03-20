Seclantás celebra la feria agroartesanal de pascuas con tradición, sabores y turismo

En plena Semana Santa, Seclantás se convierte en uno de los destinos más atractivos de los Valles Calchaquíes. El sábado 4 de abril, la localidad será sede de la 10° edición de la Feria Agroartesanal de Pascuas, que se desarrollará de 10 a 19 horas en la Plaza La Junta, con propuestas culturales, gastronómicas y productivas para toda la familia.

La feria ofrecerá shows en vivo, desfile de ponchos, exposición y venta de artesanías y productos de la agricultura familiar. Además, se realizarán concursos que ya son un clásico: huevo de Pascuas, rosca de Pascuas y humita salteña, con premios para los participantes y una fuerte participación de productores locales.

Ubicado a 2.100 metros sobre el nivel del mar, Seclantás se caracteriza por su clima seco y árido, con días soleados y noches frías, especialmente en invierno. El destino se encuentra a 186 kilómetros de la ciudad de Salta por la Ruta Nacional 40 y la Provincial 33, pasando por Cachi, o a 170 kilómetros por la variante Los Colorados.

La propuesta no solo invita a disfrutar de la feria, sino también a recorrer los atractivos de la zona. Entre las principales actividades, se destaca el ascenso al cerro del vía crucis, desde donde se obtiene una vista panorámica del pueblo y sus alrededores. También se puede visitar la Iglesia del Carmen y la capilla del cementerio, o caminar hacia el sector de “La Bolsa”, donde se observan pequeñas fincas en plena producción.

A pocos kilómetros, cruzando el río Calchaquí, se encuentra Seclantás Adentro, un recorrido que permite conocer antiguas construcciones, nogales y fincas alimentadas por las aguas del río Brealitos. Allí también se pueden visitar artesanos teleros en sus casas o en el centro artesanal, donde elaboran ponchos, frazadas y tapices, una de las tradiciones más representativas del lugar.

Otra opción es recorrer bodeguitas familiares donde se produce vino patero y mistela, o llegar hasta Brealitos, a solo 12 kilómetros, un pintoresco pueblo que se extiende junto al río. Desde allí se accede a la Laguna de Brealitos, ideal para caminar, pescar pejerrey y disfrutar de la naturaleza.

El circuito se completa con la visita al yacimiento arqueológico El Churcal, uno de los más extensos del norte argentino, y con el recorrido hacia el norte por la Ruta Nacional 40, donde el paisaje se abre paso entre alamedas y la imponente presencia del nevado de Cachi.

Con esta propuesta, Seclantás no solo invita a vivir la tradición de Pascuas, sino también a descubrir un destino que combina cultura, naturaleza y producción local en un entorno único.