Más de 500 vecinos participaron del operativo “Todos en tu barrio”

Durante la jornada de ayer, más de 500 vecinos accedieron al llenado de aptos físicos para niños, asesoramiento profesional gratuito con abogados y contadores, y también al servicio de corte de cabello gratuito para los más pequeños.

Además, participó de la Secretaría de Justicia de la Provincia, Aguas del Norte y todas las áreas municipales, trabajando de manera articulada para dar respuestas inmediatas y facilitar trámites en el territorio.

El intendente Enrique Borelli destacó la amplia participación de los vecinos y el trabajo conjunto con los organismos provinciales: “La idea es llevar estos operativos a distintos puntos del municipio, como Los Alamos y Ruta 26, para que cada vez más vecinos puedan acceder a estos servicios”.