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Municipios

Más de 500 vecinos participaron del operativo “Todos en tu barrio”

Junto al equipo interdisciplinario “Todos en equipo” y la Municipalidad de San José de los Cerrillos, llevaron adelante un importante operativo integral en la plazoleta Patricio Guanca, acercando servicios y soluciones concretas a la comunidad.
Viernes, 20 de marzo de 2026 10:58

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Durante la jornada de ayer, más de 500 vecinos accedieron al llenado de aptos físicos para niños, asesoramiento profesional gratuito con abogados y contadores, y también al servicio de corte de cabello gratuito para los más pequeños.

Además, participó de la Secretaría de Justicia de la Provincia, Aguas del Norte y todas las áreas municipales, trabajando de manera articulada para dar respuestas inmediatas y facilitar trámites en el territorio.

El intendente Enrique Borelli destacó la amplia participación de los vecinos y el trabajo conjunto con los organismos provinciales: “La idea es llevar estos operativos a distintos puntos del municipio, como Los Alamos y Ruta 26, para que cada vez más vecinos puedan acceder a estos servicios”.

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