Metán: a un comerciante le robaron 41 veces en 30 años

Un reconocido y querido comerciante de San José de Metán sufrió al menos 41 robos en los 30 años del almacén que tiene en la plaza General Güemes, en el barrio Doc-Banc (Docente-Bancario), ubicado en la zona oeste de la localidad del sur provincial. Esta vez, le hicieron un boquete en el techo y se llevaron alfajores, galletas, encendedores, cigarrillos y golosinas.

Hasta el año pasado el quiosco era de madera y fue construido de material. Le colocaron rejas en las ventanas, una puerta de un grosor considerable y un sistema seguro de cerraduras. Pertenece a Jaime Brizuela.

"La verdad que todo esto es terrible y muy triste porque soy 'cliente' fijo de la Policía. Ya casi perdí la cuenta, pero le puedo asegurar que he sufrido al menos 41 robos en los 30 años que tengo este pequeño negocio desde el año 1993", destacó.