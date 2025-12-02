El MI salteño Villca dio el gran golpe en el Argentino al vencer a Faustino Oro, el niño prodigio

El Maestro Internacional salteño Julián Villca (ELO 2391) dio la gran sorpresa este martes,en la octava ronda de la Final del Campeonato Argentino Superior Absoluto, al vencer a Faustino Oro (ELO 2495), el niño prodigio del ajedrez nacional, que busca lograr su segunda norma para alcanzar el título de Gran Maestro. Villca se vuelve a meter en la lucha por el primer lugar ubicándose a un punto del líder, el GM Diego Flores (ELO 2563).

El máximo certamen de ajedrez del país se desarrolla en la Casa de la Ciudad, sede de la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reúne a los doce mejores ajedrecistas de la temporada. El certamen entró en etapa de definición, solo quedan tres rondas por delante y varios jugadores tienen chances de quedarse con el primer lugar.

El salteño dio el golpe en la gran final, con las piezas blancas aprovechó algunas imprecisiones de Oro y luego de un gran error, sacó provecho mediante una combinación y creó una red de mate al rey negro en el centro del tablero, según analizó el MI Benjamín Mela.

Por su parte, el Maestro Internacional salteño Pablo Acosta (ELO 2501) cerró en tablas su partida contra el Maestro FIDE Carlos Gómez (ELO 2407); de las ocho rondas que Acosta jugó, en cinco finalizó en tablas con su rival. Acosta representa a la Federación Salteña y al club Sportivo Comercio.

Las posiciones son las siguientes: Diego Flores (GM) 6 puntos; Federico Pérez Ponsa (GM) y Faustino Oro (MI) 5,5; Julián Villca (MI) y Leonardo Tristán (GM) 5; Diego Valerga (GM), Mario Villanueva (MI) y Pablo Acosta (MI) 4,5; Carlos Gómez (MF) 3, Cristian Dolezal (MI) 2, Candela Francisco (WGM) 1,5; y Pablo Barrionuevo 0.Mañana

Malñana se jugará la novena ronda, desde las 17, con los siguientes enfrentamiento: Oro vs. Pérez Ponsa, Flores vs. Villca, Acosta vs. Barrionuevo, Villanueva vs. Gómez, Valerga vs. Tristán y Dolezal vs. Francisco.