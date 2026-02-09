Napoli sin TACC estrenó nuevo local en Martín Cornejo 270 y celebró junto a su comunidad

Napoli sin TACC, el primer y único restaurante 100% libre de gluten de la ciudad de Salta, inauguró su nuevo local en Martín Cornejo 270 y lo celebró este jueves por la noche junto a clientes, familiares y amigos que se acercaron para acompañar este importante paso del emprendimiento familiar.

Ricardo y Rodrigo Sarain, propietarios del proyecto además de padre e hijo, contaron que este crecimiento es el resultado de dos años de trabajo sostenido. El emprendimiento nació en un pequeño local de calle Pueyrredón, pensado inicialmente como una experiencia manejable, pero con el tiempo la demanda y el acompañamiento de la gente impulsaron la búsqueda de un espacio más cómodo, amplio y preparado para seguir mejorando la atención.

“Hoy tenemos nuestra propia casa, no compartimos cocina ni espacio con nadie. Eso para el celíaco es fundamental, porque el mayor problema es la contaminación cruzada”, explicaron.

En Napoli sin TACC no existe el gluten bajo ningún punto de vista: ni en harinas, ni en quesos, ni en condimentos, ni en ningún producto que pueda representar un riesgo para la salud de las personas con celiaquía.

El proyecto tiene una raíz profundamente personal. La idea nació dentro de la familia, a partir de la experiencia de vivir la celiaquía en primera persona. “Cuando éramos chicos no teníamos opciones para salir a comer. Hoy quisimos recuperar eso: poder sentarnos en una mesa y disfrutar de una pizza, una empanada o un plato caliente sin miedo”, relataron. Esa búsqueda se transformó en un espacio que hoy no solo contiene a personas celíacas, sino también a quienes las acompañan.

Uno de los grandes diferenciales de Napoli sin TACC es que la experiencia gastronómica no deja afuera a nadie. Quienes no son celíacos encuentran en el menú platos tradicionales, sabrosos y abundantes. Las empanadas salteñas y las pizzas son de los productos más elegidos, y muchos clientes aseguran no notar diferencia con las versiones tradicionales. “La idea es que el celíaco tenga una opción real, pero que el acompañante también coma rico. Eso genera inclusión”, señaló Ricardo.

Además del enfoque en la celiaquía, desde el emprendimiento remarcan la elección consciente de ingredientes y el impacto positivo que muchas personas sienten al consumir alimentos sin gluten. “Comemos pizza, comemos tarde y al otro día nos levantamos bien, sin sentirnos pesados ni inflamados. Para muchos clientes, eso también es parte del cambio”, explicó Rodrigo.



Actualmente, Napoli sin TACC atiende de martes a sábados, de 11 a 15 y de 20 a 00, en su nuevo local de Martín Cornejo 270. De cara a los próximos meses, el proyecto planea sumar meriendas y nuevas propuestas, respondiendo a pedidos de los propios clientes que ya se sienten parte de la casa.

La inauguración dejó en evidencia algo que los Saraín valoran especialmente: el acompañamiento de la comunidad. “Pensábamos que iban a venir algunos familiares, pero en realidad vinieron nuestros clientes, los de siempre, los que nos tuvieron paciencia, los que nos conocen desde el inicio y saben cómo cocinamos. Eso es lo que más nos gratifica”, agradeció Ricardo.

Napoli sin TACC no es solo un local gastronómico: es un espacio de contención, de inclusión y de confianza para quienes durante años tuvieron que llevar su propia vianda para poder salir a comer. Hoy, con casa nueva, renueva su compromiso de seguir ofreciendo una propuesta 100% libre de gluten, segura y sabrosa.