La confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad

Pasaron ya varios meses desde aquel día en que Gimena Accardi tomó el micrófono en Olga y, casi en cadena nacional, confesó que había engañado a Nico Vázquez. Un gesto poco habitual, donde muchas veces el silencio pesa más que las palabras. Sin embargo, en medio del hate que el actor estaba recibiendo en ese momento —cuando lo señalaban como el responsable de la ruptura—, Gime sintió que tenía que dar un paso al frente y contar su verdad.

Lejos de arrepentirse, la actriz sostiene que fue una decisión necesaria. En diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez, volvió a referirse al tema y dejó en claro lo que significó para ella exponerse de esa manera: hacerse cargo, asumir su parte y ponerle freno a las versiones que circulaban.

"Siempre hablé con mucha libertad, no me arrepiento de haber dicho lo de la infidelidad porque se estaba acusando a Nico de cosas que no", remarcó, que hablar fue su forma de proteger a quien había sido su compañero durante tantos años y también de cerrar un capítulo con honestidad.

Más allá de lo duro que fue ese día en el mundo del espectáculo —sobre todo porque eran una de las parejas más queridas y admiradas, incluso un ejemplo para muchos—, Accardi sintió que hizo lo que tenía que hacer.

Gimena Accardi confesó en agosto de 2025, en el streaming de Olga, la infidelidad a Nico Vázquez, un episodio que terminó por detonar la separación de la pareja tras 18 años de relación. La ruptura se hizo pública a comienzos de julio, en medio de una crisis que, según reconocieron, venía gestándose desde hacía tiempo.

Luego de su descargo al aire, la actriz volvió a referirse al tema a la salida del programa. Allí aclaró que la persona con la que tuvo el desliz no pertenece al medio artístico y desmintió de manera contundente los rumores que la vincularon sentimentalmente con su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano. Accardi buscó así frenar las especulaciones que comenzaron a circular y que involucraban a terceros.

"Insistió en que parte de lo que se dijo es cierto, pero otra parte no, y marcó la necesidad de proteger a personas que nada tuvieron que ver con la situación. "Hay una parte que se habló ayer que es verdad y otra que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados y en el medio hay familias sufriendo del otro lado", sostuvo, apartando de forma tajante aGil de cualquier versión.

Al referirse a la persona con la que fue infiel, dejó en claro que se trató de alguien completamente ajeno al ambiente artístico. "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire de mier.., ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo", aseguró.