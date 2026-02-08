Ramón "Chayita" Barrionuevo: "Esta etapa me conecta con mi origen musical y la libertad creativa"

"Nunca es tarde", una frase tan común...pero cierta. Un flechazo directo a Chayita Barrionuevo, un artista que empezó a escribir como solista su propia historia artística. Ya en la adolescencia, con guitarra en mano, partía adonde suplicaban por una zamba. Caminó demasiado por los escenarios, estuvo en las más importantes convocatorias del folclore a nivel país, lógicamente con otras propuestas...y ahora la apuesta es personal.

"Recién salido del horno, estoy presentando mi primer videoclip como solista "Si yo fuera pueblo", canción que le pertenece a mi amigo Roberto Ternán", arrancó Chayita, un excelente artista pero mejor persona, ese hombre que siempre está cuando se lo necesita.

En la grabación participaron: María Fernanda Cuenca (violín), Fernando Borjas (guitarra y bajo). El notable Mario Teruel (Los Nocheros) colaboró en la mezcla. El videoclip se grabó con Dos Ranas Producciones, de Kiko Nuñez. Cámara y edición: Santiago Nuñez. Maquillaje: Macarena Dip.

Ya en el colegio (ex Enet 2) se "yuteaba" para ir a ensayar con el Cuervo Villalba y Mario Mercado, aunque más pequeño competía en los festivales estudiantiles, donde empezó a exhibir su talento. "Ya desde niño soñé con ser artista, mi familia renegaba porque no andaba muy bien en el colegio; luego me pasé al colegio Nacional, y finalmente terminé la secundaria en el nocturno", dijo.

¿Pudo más la guitarra que los estudios?

Pero seguro que si, la guitarra era mi compañera permanente, no salía a ningún lado sin la funda y la guitarra al hombro, rápido empecé a conocer personas vinculadas a la música, y eso ocasionó que abrazo con mayor fuerza la profesión. Mi primera agrupación profesional fue junto a Salta 3, con Mario Mercado y Miguel Villalba. Con ellos empecé a recorrer peñas, festivales y programas radiales, ganándose un lugar entre los jóvenes valores del folclore salteño.

Y ahora, regresaste al primer amor, en referencia a tu carrera como solista

Una etapa que me conecta con mi origen musical y con la libertad creativa de mis primeras canciones. Un regreso que no es un punto final, sino una continuidad natural de mi recorrido musical. Quiero decir lo que siento, con mi estilo, con lo que soy hoy. Mi nueva etapa me encuentra más maduro, con una visión clara de lo que representa mi obra y con un deseo genuino de seguir aportando al folclore argentino desde mi propia voz e identidad salteña.

Acabás de editar tu primer videoclip, con tema del maestro Roberto Ternán

Es un capo, con la humildad y una calidad humana de un verdadero grande, sus obras son tan grande como su corazón. Colabora, de manera desinteresada, con los artistas que necesitan de una mano. Estoy feliz de haber arrancado esta serie de videos con una canción de su autoría. Los temas se irán sucediendo con el transcurrir del 2026, son 6 canciones en total, incluiré tres canciones de mi autoría, y otras compuestas junto al destacado Roberto Ternán, Miguel "Cuervo" Villalba, y el recientemente fallecido Kike Gutiérrez (ex Los Teuco). Grabé en el estudio El Socavón, con la producción de Fernando "Zurdo" Borjas, y la dirección vocal de Iván Vera.

Hace poco tiempo incursionaste en la radio

Recientemente finalizamos un ciclo de radio, donde compartí mi vida artística, con la ayuda de Juanjo Balderrama, y mi hija Sarita Barrionuevo. Fueron ocho programas por canal Pue, en streaming. Tuvimos invitados de lujo, como: Gaby Morales, Juan Peñalba, Colo Vasconcellos, Daniel Cuevas, Fernando Borjas, Javi Santillán, Seba Juárez, Martín Saavedra, Franco Abán, Iván Vera, Gastón Cordero, Pitín Zalazar, Mariana Carrizo, Fede Maldonado, David Leiva, y Lalo Chiquello.

¿Cuál es el balance de más tres décadas sobre los escenarios más importantes del territorio nacional?

No tengo dudas que, el saldo es netamente positivo. Diferentes propuestas y estilos, pero siempre trabajando a conciencia, apostando con esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Cuando uno ama la profesión, todo es más sencillo en el camino. También fuí puliendo y aprendiendo mi faceta de compositor. Estoy atravesando un etapa plagada de felicidad, donde mi familia tiene protagonismo principal. Espero que la gente apruebe mi propuesta lleguemos a buen puerto.

Roberto Ternán: la magia que hace brillar a todos los artistas

hayita Barrionuevo deslizó su calidad interpretativa en la canción "Si yo fuera pueblo", del notable maestro Roberto Ternán, uno de los grandes compositores de las últimas décadas dentro del folclore.

Ternán, es uno de los poetas y compositores elite de nuestro cancionero popular. Sus raíces brotaron en este sueño salteño. Desde aquí nació su inspiración y hoy goza del respeto y la admiración de un territorio nacional agradecido.

"La verdad que sorprendió la elección del tema de Chayita, porque "Si yo fuera pueblo" fue uno de mis primeras obras, más o menos en la época que escribí El Negro José. Recuerdo que la grabó una destacada cantante catamarqueña (en otro ritmo), pero luego tuvo poca difusión. Un día Chayita me cayó a mi casa, y me la hizo escuchar, y prometió grabarla en su nueva faceta como solista...y cumplió su palabra. Lograron una muy buena versión, se sumaron músicos de primer nivel, hasta Mario Teruel participó de la mezcla. Me alegro mucho por este gran artista, que además es una bellísima persona. Ojalá siga por el buen camino y pueda abrir puertas con el transcurrir del tiempo", aseguró Ternán.

"Esta canción puntual tiene un vuelo directo al amor, con otro enfoque, pero con una poesía que apunta al corazón. Además, cuenta con una métrica, que te permite cantarla en varios ritmos. En aquella época, a la inspiración había que sumarle demasiada concentración, porque existían grandes plumas en el folclore, y el respeto era único. Yo me inicié haciendo la música, y al principio no encontraba quien les pusiera la letra, por eso me obligué a escribir...y parece que lo hacía tan mal. Mamé demasiado de los grandes maestros, fui un buen alumno, y luego lo volqué en mis obras", contó Roberto.

Amor salvaje, La ley y la trampa, y Déjame que me vaya. También le pertenecen: Saltita, Amorcito, Pedime que vuelva, La de Corralitos, Camino al rodeo, Luna de membrillo, Nadie se va porque sí, Historia del loco Vera, Alma de gurí, Ya ni lo recuerdo, Noche calurosa, Por un tiempo, Solo Dios sabe, Vení, Te di el amor, Me muero lejos de ti, De pueblo en pueblo me voy, Candombe para Miguela, Canción para Cancino, Aquella noche de tu partida, El Pilcomayeño, Semilla de pueblo, Chaco escondido, La rendición, Volver a nacer en Salta, Por amor a qué, Tenés razón, Del dicho al hecho, Soy dueño, Santiago aquí, el Chaco allá, La deuda, Salta mía, Mi pampeana, compuso Roberto Ternán entre tantas otras. Llegó a ser jurado en el prestigioso Festival de Viña del Mar.

"En el final de mi adolescencia empecé a componer, en aquellos días cuando integraba un grupo folclórico, sin dudas el primer acierto fue el tema "El negro José", me inspiré en un joven uruguayo, que tenía movimientos muy especiales a lo hora de bailar, fue durante una gira por el vecino país. Cuando volví a Buenos Aires, me aboqué a la construcción de la canción, sin saber la repercusión que alcanzaría", acotó Ternán.

En octubre del año pasado, se realizó en la capital salteña un homenaje bajo el nombre de "Canto al amigo: Celebrando a Roberto Ternán", y participaron grandes artistas del folclore.

"Uno no toma dimensión del rumbo de cada canción, debo considerarme un afortunado de haber formado parte, de alguna manera, en el carrera artística de tantos folcloristas. La inspiración nace con uno, y vamos sumando conocimiento con el correr de los años. Creo que en mis inicios, tuve la inmensa fortuna de contar con innumerables espejos, la poesía en el folclore estaba en su máximo esplendor, y eso me llevó a afilar muy bien mi pluma", resaltó Ternán.