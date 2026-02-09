Murió tras una pelea a la salida de un boliche

En Mar del Plata un hombre de 30 años perdió la vida tras una violenta pelea desatada a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán, un sector frecuentado durante los fines de semana por jóvenes y adultos.

El episodio ocurrió en las primeras horas de ayer y generó una fuerte conmoción entre los testigos que se encontraban en las inmediaciones del local bailable. Según los primeros reportes policiales, se habría originado una discusión que rápidamente fue subiendo de tono y terminó derivando en un ataque físico directo contra la víctima.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la pelea se habría producido en el marco de una gresca entre varias personas que salían del boliche. En ese contexto, el hombre de 30 años recibió una serie de golpes que resultaron determinantes. Producto de las agresiones, quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos que lo asistieron confirmaron su deceso poco después de su ingreso al centro de salud, debido a la magnitud de las heridas sufridas.

La respuesta policial fue rápida y permitió avanzar casi de inmediato con las primeras actuaciones. En ese marco, efectivos que acudieron al lugar lograron la captura de un sospechoso de 18 años, quien fue señalado como uno de los presuntos involucrados en la agresión. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia bajo la imputación de homicidio, mientras se profundiza la investigación para determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

Además de este arresto, los agentes intervinientes debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en la escena. Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales que se estaban desarrollando en el lugar, buscando evitar que los efectivos resguardaran las pruebas necesarias para el avance de la causa.