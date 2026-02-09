PUBLICIDAD

9 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

La medida alcanza a Daniel Garbellini, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello
Lunes, 09 de febrero de 2026 10:57
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. 

Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. 

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel GarbelliniMiguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías. 

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos” La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

