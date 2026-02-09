Un auto terminó incrustado contra un poste en Circunvalación Oeste

El silencio de la madrugada se quebró de golpe en la Circunvalación Oeste cuando un fuerte estruendo alertó a quienes transitaban por la zona. En cuestión de segundos, la escena quedó marcada por un automóvil detenido en la platabanda del medio de la autopista y los rastros de un impacto que dejó al descubierto la violencia del choque.

El hecho se registró en las primeras horas del día, cuando un vehículo Chevrolet que circulaba por el sector se desvió de su trayectoria y terminó incrustado contra un poste de luz ubicado en el medio de la platabanda. Las causas del episodio todavía forman parte de la investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

El conductor, único ocupante del rodado, fue asistido en el lugar tras el siniestro vial y luego derivado a un centro de salud para una evaluación médica más completa. Según se informó, se encuentra fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación por precaución.

El impacto dejó al automóvil con severos daños en su estructura, especialmente en la parte del costado izquierdo, lo que evidencia la magnitud del golpe. La presencia del vehículo detenido sobre uno de los márgenes generó un momento de tensión entre quienes circulaban por la Circunvalación, un corredor clave para el tránsito en la ciudad.

Personal policial y equipos de asistencia trabajaron en el lugar, asegurar la zona y comenzar con las primeras pericias. Las tareas se centraron en reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Además, se evaluó el estado del poste de alumbrado afectado, ya que el impacto podría haber comprometido su estabilidad. Posteriormente se coordinó el retiro del vehículo para despejar completamente el sector.