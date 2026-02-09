El absurdo precio de dos vidas en Pilar: mataron a dos hermanos por una deuda de 230 mil pesos

El silencio del barrio Agustoni, en el partido bonaerense de Pilar, todavía parece suspendido en el tiempo desde aquella tarde en la que una discusión cotidiana terminó de la peor manera. Lo que debía ser un reclamo por dinero se transformó en una escena brutal que dejó dos víctimas fatales y una comunidad marcada por el impacto de la violencia.

El 22 de enero, Jonathan Posdeley, de 34 años, y su hermana Priscila Varky, de 22, estaban en la vivienda de su madre cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta. Según reconstruyeron los investigadores, los recién llegados buscaban exigir el pago de una deuda de 230 mil pesos vinculada a la compra de electrodomésticos. La situación, que comenzó como una discusión, escaló en cuestión de minutos.

Testigos relataron que los agresores actuaron con una violencia directa y sin rodeos. En medio de familiares y niños presentes en el lugar, los atacantes dispararon contra ambos hermanos a corta distancia. Las heridas fueron mortales y no hubo margen para asistirlos.

De acuerdo con el relato de allegados, el episodio no fue un intento de intimidación. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, expresó Gabriel, tío de las víctimas, en declaraciones periodísticas. Describió a Jonathan como una persona tranquila y a Priscila como una joven madre dedicada a sus hijos y al trabajo.

La causa está en manos del fiscal Raúl Casal, quien encabeza la investigación y ya logró avances importantes. Los autores materiales del doble homicidio se encuentran identificados y cuentan con pedido de captura activo, lo que activó un operativo de búsqueda en distintos puntos del país.

En paralelo, un tercer sospechoso fue detenido por encubrimiento. Según la acusación, habría participado en la maniobra para ocultar la camioneta utilizada durante el ataque y facilitar la fuga de los responsables.

La investigación incluyó allanamientos, el secuestro de teléfonos celulares y la activación de alertas en pasos fronterizos, ante la posibilidad de que los prófugos intenten salir del país. La Justicia intenta reconstruir cada movimiento previo y posterior al crimen para cerrar el cerco sobre los implicados.

El dato que más golpea a quienes conocen la historia es el origen del conflicto. La discusión giraba en torno a una suma que, en el contexto económico actual, resulta baja frente al valor de una canasta básica, pero que derivó en un desenlace irreversible.

Mientras el barrio sigue conmovido por lo ocurrido, la familia de Jonathan Posdeley y Priscila Varky insiste en un reclamo central: que la búsqueda termine con la captura de los responsables y que el caso avance con rapidez para esclarecer completamente lo sucedido.