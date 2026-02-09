Patadas que buscaron la muerte: la agresión en el barrio 135 Viviendas dejó a un hombre grave y tres detenidos

La escena quedó marcada por la violencia y por el silencio posterior. Lo que ocurrió aquella mañana en el barrio 135 Viviendas no fue una discusión más ni un cruce aislado: fue un episodio que, por su crudeza, terminó con un hombre luchando por su recuperación y con tres personas detenidas mientras avanza una causa por tentativa de homicidio.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se resolvió dictar la prisión preventiva para tres imputados de 18, 31 y 37 años. Los acusados están señalados como coautores del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en el marco de un hecho ocurrido en la vía pública.

El episodio se registró el lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 10.47, en un sector conocido por los vecinos como “el fondo del barrio 135 Viviendas”. Allí se desató una gresca que, según la investigación, derivó en un ataque directo contra el damnificado, quien fue golpeado con puños y recibió reiteradas patadas en la cabeza.

La violencia del episodio fue tal que la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad. Su estado obligó a una atención médica urgente y a la realización de dos intervenciones quirúrgicas, situación que terminó siendo determinante para el encuadre legal del caso.

Durante la audiencia, el fiscal González remarcó que la forma en que se produjo la agresión excede ampliamente el marco de una lesión común. Señaló que la reiteración de golpes dirigidos a una zona vital como la cabeza constituye un medio objetivamente idóneo para provocar la muerte, ya que allí se concentran órganos esenciales para la vida.

Desde el Ministerio Público se sostuvo además que el resultado fatal no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad de los acusados, sino por factores externos que evitaron un desenlace irreversible. Esa valoración fue clave para sostener la imputación por tentativa de homicidio, una figura que contempla situaciones en las que existió una acción concreta orientada a causar la muerte.

Con los elementos de convicción reunidos hasta el momento y ante la presencia de riesgos procesales, el juez de Garantías 3, Germán Pastrana, resolvió dictar la prisión preventiva para los tres imputados. La medida implica que continuarán detenidos mientras se profundiza la investigación penal.

La causa sigue en etapa de análisis y recolección de pruebas, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en una agresión que dejó secuelas físicas severas y una marca profunda en el entorno del barrio.

El peso de la ley

Ante la solidez de las pruebas presentadas y el riesgo de que los imputados entorpezcan la causa en libertad, el juez de Garantías 3, Germán Pastrana, no dudó en ordenar la prisión preventiva. Los argumentos fiscales destacaron:

Idoneidad del ataque: Las patadas en la cabeza se consideran un medio capaz de provocar la muerte de forma directa.

Estado de la víctima: Las lesiones de extrema gravedad derivaron en dos intervenciones quirúrgicas de urgencia.

Riesgos procesales: La gravedad del delito amerita que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la investigación penal.