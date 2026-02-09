Jueves de Comadres: un ritual de encuentro, canto y memoria viva en Salta

El Jueves de Comadres es una celebración popular del Noroeste Argentino, más fuerte en Jujuy que en Salta, el jueves previo al sábado de carnaval.

Es un día dedicado a la amistad entre mujeres: las comadres. Se juntan a festejar, cantar, bailar, compartir comida y bebida, y renovar ese lazo de complicidad que va más allá del parentesco. Existe un compromiso simbólico ya que muchas veces se "eligen" comadres para toda la vida, reforzando un vínculo afectivo y social.

Pero las cosas van cambiando en nuestra provincia y existe. Antes se lo negaba, pero desde hace unos años hay una política de rescate de lo cultural ancestral. La Secretaría de Cultura de la Provincia a través del Mercado Artesanal de Salta y en forma conjunta con las Asociaciones de Artesanos tiene su propuesta con sus propias artesanas, copleras y comadres que bajan de los cerros a festejar.

Teófila Urbano, coplera de San Antonio de los Cobres.

El Jueves de Comadres ahora es mucho más que una celebración previa al Carnaval: es un espacio de encuentro profundo entre mujeres, de conversación sincera, de acompañamiento y de comunidad. Así lo explica Teófila Urbano, integrante de la Comunidad Indígena Collas Unidos, de San Antonio de los Cobres, quien destaca la importancia que esta fecha tiene para las mujeres del campo.

"Para nosotras el Jueves de Comadres es muy importante, porque es cuando nos juntamos mujeres, mujeres y mujeres", señala divertida. Durante gran parte del año, la vida rural, marcada por el pastoreo de ovejas, cabras y ganado, mantiene a las familias dispersas. El Carnaval, y especialmente este jueves previo, se convierte entonces en el momento esperado para volver a verse.

El encuentro suele realizarse en una casa, donde la anfitriona prepara la comida y cada comadre aporta algo para compartir. Allí comienzan las charlas: se cuentan las vivencias del año, se habla de los ahijados, de la crianza, de las alegrías y también de las preocupaciones. En ese diálogo aparece con fuerza el rol del padrinazgo, un compromiso central en las comunidades del interior.

Copleras de todo el territorio provincial estarán en el Mercado Artesanal.

"El padrino y la madrina son como los segundos padres de los hijos", explica Urbano. Cuando hay dificultades, con los chicos, en los matrimonios o en la vida familiar, se recurre a ellos para aconsejar, acompañar y ayudar a reflexionar. Esa red de contención es parte esencial del tejido social que se refuerza en cada Jueves de Comadres.

El Desentierro del Carnaval, en el Mercado Artesanal, será el sábado 14 de febrero, desde las 11, con venta de comidas y la actuación de Daniel García, grupo Ilusión Salteña y Thiago Corregidor. A las 14.30: ritual de la Comparsa Los Inkas del Tawantinsuyo. Y a las 15 será el desentierro del Carnaval. Todas las actividades con entrada libre y gratuita.

Pero no todo es preocupación. También hay risas, desde buenas noticias hasta momentos de desahogo. "Nos juntamos, conversamos de nuestra vida, del día a día, de la situación económica, del matrimonio, y le sacamos el cuero a los compadres", ríe Teófila. Luego llegan las coplas divertidas, el doble sentido, el canto compartido y la celebración, cuando la palabra se vuelve canto y alegría.

Por supuesto que hay bebidas alcohólicas, convite, papel picado, baile y risas. A cierta hora acordada, dejan ingresar a los compadres. En muchas organizaciones de comadres, es el día en el que mandan las mujeres, los compadres tienen que obedecer cualquier orden o pedido de las comadres. Si una comadre quiere comer, ordena y tiene comida. Lo mismo si quiere bailar, beber o lo que la comadre quiera, el compadre debe obedecer y satisfacer el pedido de la mujer.

Las claves para saber:

Origen ancestral: tiene raíces indígenas y andinas, vinculadas a rituales de fertilidad, la Pachamama y el inicio del tiempo de fiesta.

Ritual festivo: se arman rondas, se cantan coplas, hay caja, harina, albahaca y serpentinas.

Encuentro femenino: tradicionalmente participan solo mujeres, como un espacio propio de celebración y libertad.

En el Mercado Artesanal

Este espíritu comunitario tendrá su expresión en la ciudad con el Jueves de Comadres, el 12 de febrero, en el Mercado Artesanal de Salta, con actividades abiertas a todo el público:

A las 19 comienza todo con la ronda de copleras con la participación de los grupos Las Viajeritas y Payru Apaza y a las 20 se realizará el Homenaje a Severo Báez. A las 21.30 se realizará la Chaya de los Trajes de la Comparsa Los Alegres del Mercado Artesanal y convite en el mojón.

La jornada es organizada por la Comunidad Indígena Coyas Unidos, con la colaboración de la Asociación de Artesanos Salteños Unidos. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

El Jueves de Comadres reafirma, una vez más, que el carnaval en Salta no es solo fiesta: es identidad, palabra compartida y memoria que sigue viva en cada encuentro.

"En el Mercado Artesanal, el encuentro de Comadres está relacionado con el canto con caja. En el mercado está a cargo de un grupo de mujeres que se reúnen a cantar con caja, que es una tradición que también se fusiona con tradiciones ancestrales, que tiene con el ritual de canto colectivo, que es muy antiguo y que refleja tradiciones particulares entre las personas, relaciones con la naturaleza, con la cosmovisión, con el mundo. Es muy interesante, no solamente un lugar de festejo, sino también un lugar de reflexión a través del canto con caja", dijo Mario Luna, director del Mercado Artesanal.