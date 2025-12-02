Crisis profunda en la hotelería y gastronomía salteña: caída de consumo, embargos y un 2025 más duro que el año anterior

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, no dejó lugar a dudas: “2025 fue peor que 2024, y ya 2024 había sido muy malo”. Así sintetizó un año que golpeó con fuerza a la hotelería y a la gastronomía, los sectores más sensibles a la caída del consumo y a los movimientos económicos del país.

Según describió, el impacto fue transversal. El consumo cayó entre un 20% y un 30% respecto al año pasado. La gastronomía y el ocio fueron los primeros rubros en resentirse, por ser gastos fácilmente postergables. Ante lo cual, la rentabilidad es prácticamente nula y los costos fijos “se llevan todo”.

Además contó que muchos comercios están en venta y advierten que, si no hay cambios, los cierres podrían comenzar.

La presión impositiva y los embargos crecieron de manera alarmante. “Socios con cuentas embargadas por deudas de apenas un mes y medio”, alertó.

Chibán remarcó que el problema no es aislado: la baja de consumo que se profundizó en 2024 continuó a un ritmo aún mayor en 2025, llevando al límite a un sector que depende de la actividad cotidiana, el turismo y la estabilidad económica.

Un fin de semana récord, pero insuficiente

Si bien el último fin de semana largo del año trajo un alivio que Chibán definió como “el mejor fin de semana del 2025”, el dirigente aclaró que se trató apenas de un “veranito”.

La ocupación logró despegar gracias a eventos y actividades convocantes, pero estuvo lejos de los niveles de hace cuatro años, cuando los feriados largos aseguraban movimiento casi pleno en la ciudad y el interior provincial. Aun así, la experiencia demostró algo fundamental: “La previsibilidad mueve el consumo”. Con cuotas y algo más de aire, las familias volvieron tímidamente a darse pequeños gustos.

Los costos del sector: presión tributaria, informalidad y pérdida de competitividad

Según Chibán, Salta y todo el país enfrentan un problema estructural: IVA más alto que el de países vecinos, ingresos brutos y tasas que regiones limítrofes no pagan, mercado informal que duplica la carga sobre quienes sí cumplen.

Todo esto genera un escenario en el que Argentina pierde competitividad turística, incluso teniendo un tipo de cambio favorable para visitantes extranjeros.

El dirigente apoyó abiertamente la reforma tributaria y laboral que podría presentarse en las próximas semanas: “Es fundamental. No podemos crecer así. Hay que ampliar la base de aportantes y bajar la carga para quienes pagan”.

Empleo en riesgo: no hay reemplazos y el sector se achica

“No hubo despidos masivos, pero los puestos que se vacían no se reemplazan, lo que implica una caída real del personal ocupado”. Si la situación no mejora, los cierres y despidos serán inevitables, advirtió Chibán de forma contundente.

El escenario se agrava con la acción reciente de organismos impositivos, que según describió “salieron con los tapones de punta”. La combinación de baja recaudación, demora en pagos de impuestos y embargos express dejó a muchos comercios al borde de la imposibilidad operativa.

Elena Perdigón: alivio por el feriado largo, pero balance “difícil” del año

La empresaria hotelera y también integrante de la Cámara, Elena Perdigón, aportó una mirada complementaria desde el interior del sector. Tras un año marcado por altibajos, afirmó que el fin de semana largo fue el mejor del año, con ocupaciones de:

70% a 80% en zonas turísticas

Hasta 85% en Rosario de la Frontera

70% a 80% en Valles Calchaquíes

Sin embargo, expresó: “Necesitábamos un fin de semana así. Hacía meses que el interior no veía estos números. Pero fue una excepción, no la regla”.

Por qué cayó tanto el turismo interno

Perdigón explicó que hoy la decisión de vacacionar se piensa mucho más debido a que el costo familiar es alto, la alimentación es cara en cualquier destino, ya no existen las “mini vacaciones” frecuentes y la gente elige solo uno o dos fines de semana al año para viajar.

También remarcó que los precios deben ser competitivos frente a Mendoza o Iguazú. Además, la tendencia es clara: el turista reserva a último momento, lo que obliga a todo el sistema hotelero a adaptarse.

El costo de mantener un hotel: gastos fijos que no dan respiro

Perdigón detalló los costos invisibles que afronta cualquier establecimiento legalmente habilitado:

* Seguros de responsabilidad civil

* Emergencias médicas

* Impuestos municipales

* Gastos laborales

* Mantenimiento constante

* Exigencias de seguridad

Muchos hoteles pequeños y medianos debieron reducir personal durante 2025, un ajuste que no se veía desde hace años. Aunque algunos establecimientos pudieron sostenerse, el pronóstico para 2026 obliga a ser cautos.

Una industria que pelea con creatividad: convenios y nuevas estrategias

A pesar del panorama, la Cámara anunció un convenio que busca sumar valor al turista y aligerar costos para los hoteles: los huéspedes de alojamientos habilitados podrán utilizar natatorios municipales, mediante un voucher que certifica su estadía. La medida busca compensar a los establecimientos que no cuentan con pileta, facilitar turismo familiar y ampliar actividades de verano.

Perdigón también destacó la necesidad de promoción sostenida, pero remarcó que el sector debe involucrarse activamente: “Los hoteles tenemos que golpear puertas, recuperar agencias y atraer al turista que dejamos de captar”.

Desafíos para 2026: recuperación, competitividad y un esquema fiscal más justo

De cara al 2026, tanto Chibán como Perdigón coincidieron en que el principal desafío será recuperar el consumo interno, condición indispensable para que la rueda económica vuelva a girar. También remarcaron que la provincia necesita fortalecer su competitividad turística mediante precios accesibles, servicios de calidad y una reducción real de la presión tributaria que hoy asfixia al sector formal. Consideran esencial que el Estado y los privados trabajen en conjunto incluso articulando con provincias vecinas como Jujuy para reconstruir el movimiento turístico que cayó con fuerza en los últimos dos años. Además, advierten que sostener las plantillas de personal será clave para evitar que se deteriore la calidad del servicio, una variable que podría afectar aún más la llegada de visitantes. En síntesis, 2026 se presenta como un año bisagra, en el que las reformas, la estabilidad y el esfuerzo coordinado serán determinantes para la supervivencia y eventual recuperación de la actividad.