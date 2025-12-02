Un joven afirma que un médico lo golpeó luego de sorprenderlo en una situación íntima en el consultorio

La tensión y la presunta desatención se transformaron en una escalada de violencia con graves consecuencias dentro del hospital Melchora F. de Cornejo. Lo que comenzó como una urgencia médica por un fuerte dolor en el brazo de un paciente, terminó en una denuncia policial que sacude a la institución: un joven asegura haber sido brutalmente agredido por un médico, lo que le provocó una fractura en la mandíbula y la pérdida de piezas dentales (iuna muela de juicio) .

El denunciante es Pablo Saravia, quien relató ante las autoridades y los medios que el incidente ocurrió durante la tarde de un domingo, luego de llevar más de 15 minutos esperando ser atendido en la guardia. Según su versión, ante el aumento de su malestar (tiene una férula en un brazo quebrado) y la falta de respuesta del personal, decidió ingresar al consultorio.

Fue en ese momento cuando el panorama se volvió explosivo. Saravia afirma haber encontrado al doctor (fue identificado con el apellido Aparicio, según relató el joven) y a una enfermera en una "situación amorosa", un hecho que, a su criterio, era el motivo de la demora en la atención. "Ambos estaban chapando (término utilizado por Saravia)", y haciendo cosas indecorosas fuera de lugar, declaró el joven, lo que lo llevó a reclamar la asistencia de forma inmediata.

La acusación de la agresión y las amenazas

La denuncia policial detalla que el reclamo de Saravia desató la furia del médico. El paciente sostiene que, tras los insultos, el facultativo le dio un golpe directo en la mandíbula izquierda. "Yo fui por una urgencia y me maltrataron. Es increíble lo que ocurre. En la vida privada nadie se mete, pero no te pueden hacer esperar por esta razón", manifestó el damnificado, con graves lesiones en su rostro.

El impacto del golpe fue contundente: Saravia no solo terminó con una fractura mandibular sino también con la pérdida de piezas dentales. Además, aseguró que tras el ataque físico, fue sacado al pasillo mientras continuaban las agresiones verbales y recibió amenazas para que no radicara la denuncia. Saravia fue llevado por la Policía a la comisaría donde realizó finalmente la denuncia por la agresión del facultativo.

La respuesta del hospital y la doble internación

Luego de la conmoción, la dirección del hospital se comunicó con Saravia para garantizarle la atención. El joven fue derivado a Salta Capital para recibir una evaluación completa, no solo por la lesión inicial en el brazo (que efectivamente estaba fracturado), sino para tratar la grave fractura mandibular que sufrió durante el incidente.

Si bien no se emitió un comunicado oficial, desde el centro de salud se confirmó de manera extraoficial que el médico fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación interna. Esta medida administrativa busca esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.

Versiones cruzadas y testigos claves

Mientras la víctima ratifica su denuncia, la versión del profesional de la salud se opone por completo. El doctor Aparicio negó los hechos y argumentó que el paciente ingresó al consultorio "de manera violenta" e incluso habría intentado agredir a la enfermera, por lo que su intervención fue en defensa de su compañera.

El caso cobra mayor relevancia debido a que el incidente se habría desarrollado frente a otros testigos, La presencia de estas personas y sus declaraciones serán cruciales para determinar cómo se desarrollaron los hechos en una jornada que debía estar marcada por la asistencia médica y terminó en un escándalo de violencia.

La investigación continúa abierta y las pericias solicitadas serán determinantes para dilucidar la responsabilidad del médico en un ámbito donde el profesionalismo y la seguridad de los pacientes deben ser la prioridad.

Fuente Actuaclidad Rosarina