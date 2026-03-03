El jurado, ante dos visiones de un femicidio

Por primera vez en la historia, doce ciudadanos (más cuatro suplentes) comenzaron a escuchar este lunes a las partes en el primer juicio por jurados. La víctima, Dalma Salomé Bataches, ya no puede contar qué ocurrió bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía la noche del 17 de septiembre de 2024.

Desde el inicio del debate, el juez técnico Guillermo Pereyra dejó en claro al jurado qué partes del caso no deberán decidir: Dalma murió, su cuerpo fue hallado en ese lugar, el imputado Víctor Manuel Márquez fue detenido y existen rastros biológicos que lo vinculan con la escena. Esos hechos están fuera de discusión. La controversia comienza después: cómo ocurrió la muerte y bajo qué circunstancias debe ser juzgada. La fiscalía sostiene que Márquez mató a Dalma mediante un ataque de extrema violencia física y de género, aprovechando su vulnerabilidad. La defensa admite que el acusado causó la muerte, pero niega que se trate de un femicidio con ensañamiento y alevosía.

En su alegato inicial, la fiscal María Luján Sodero Calvet planteó al jurado una escena de brutalidad unilateral. Describió a Dalma como una mujer extremadamente vulnerable y afirmó que esa condición fue explotada por el acusado. Según la acusación, no hubo pelea ni confrontación entre iguales, sino sometimiento: golpes en todo el cuerpo, asfixia y un golpe final con un bloque de cemento que destrozó la cabeza de la víctima. La fiscalía sostuvo que el ataque ocurrió en un lugar oscuro e inhóspito, donde Dalma no tenía posibilidad real de defensa, lo que configuraría alevosía. La acusación pidió al jurado que vea en esas lesiones la "voz" que la víctima ya no puede aportar y que concluya que se trató de un femicidio agravado.

La estrategia defensiva partió de una premisa inusual en juicios penales: no negar el hecho central. La defensora Karina Peralta reconoció ante el jurado que Márquez es responsable por la muerte de Dalma, pero desplazó el eje del debate. Para la defensa, el juicio no debe decidir si ocurrió el homicidio, sino qué ocurrió exactamente esa noche y cómo debe calificarse. Sostuvo que no existen filmaciones ni testigos presenciales y que, por lo tanto, no hay certeza absoluta sobre la mecánica del hecho ni sobre la intención del acusado. También introdujo el contexto social del imputado: un joven oriundo de Misiones, con antecedentes de abandono familiar, marginalidad, situación de calle y consumo de sustancias. Según la defensa, no existía vínculo afectivo ni de pareja entre él y la víctima, sino un encuentro circunstancial atravesado por adicciones compartidas. Con esa reconstrucción, la defensa busca desactivar los agravantes y desplazar el caso desde el femicidio con ensañamiento hacia un homicidio sin esas circunstancias.

Los familiares

Andrea y Rodrigo, papás de la víctima del femicidio que se juzga desde hoy declararon ante los miembros del primer juicio por jurado. Lo hicieron respondiendo a las preguntas de la fiscalía y defensa en el reinicio de la primera jornada de trabajo. También se escuchó la declaración de una prima de joven, de la oficial que tuvo la primera intervención en el lugar del hecho y de un perito en criminalística del CIF.

A Víctor Manuel Márquez (21) se lo acusa como presunto autor del delito de por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.