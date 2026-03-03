El Gobierno estudia avanzar contra la AFA por sus vínculos con Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo, liberado el domingo por el Gobierno venezolano, regresó ayer al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras el Gobierno analiza la posibilidad de avanzar judicialmente contra la AFA por sus vínculos con el país caribeño.

Además de la familia, en el lugar de recepción estuvieron la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva.

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio "Chiqui" Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino junto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Luego, el gendarme se realizó estudios médicos en el Edificio Centinela, tras lo cual fue trasladado a su casa junto a su esposa e hijo.

Gómez, esposa de Nahuel Gallo, habló luego del regreso del gendarme al país y sostuvo que "es absurdo que se haya esperado 448 días para esto", manifestó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la mujer aseguró que "no tiene mucha información" respecto a la gestión que hizo Claudio 'Chiqui' Tapia para la vuelta de Gallo a la Argentina y expresó que "lo único que sabe" es que "Nahuel subió a un avión porque hubo algún tipo de mediación".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que "esta madrugada vivimos un momento muy emotivo. Además bajó con el uniforme puesto. Fue todo muy gratificante".

En relación con el rol que tuvo la AFA, objetada por la Casa Rosada, dijo que "evidentemente hubo acuerdos y acercamientos" y admitió que no tenían en claro qué hoja de ruta tenía la entidad del deporte nacional.

El Gobierno estudiaba ayer la posibilidad de avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta "traición a la patria" por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela. Buscará que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista, al afirmar que "sabíamos que estaban allá y estaban interfiriendo en las negociaciones".

"Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: 'sedición', 'traición a la patria', 'espionaje ilegal'", indicaron fuentes oficiales.