La Provincia empezó el año con menos recursos de coparticipación

Salta registró en febrero una caída interanual real del 3,6% en las transferencias automáticas de origen nacional, según surge del último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, la merma alcanza el 4,2% en términos reales frente a enero y febrero de 2025, en un contexto de descenso generalizado de estos recursos en todas las jurisdicciones del país.

De acuerdo con el estudio, el envío de fondos automáticos, que incluye coparticipación federal, leyes especiales y compensaciones, también cayó a nivel nacional: en febrero la baja real fue del 7,4% interanual, reflejo principalmente de la menor recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias.

En ese escenario, Salta aparece con un dato que atenúa el impacto, o más bien es un consuelo: fue la provincia con menor caída relativa de fondos automáticos en febrero dentro de las 24 jurisdicciones, con una diferencia de varios puntos porcentuales respecto de distritos con descensos más pronunciados.

Contexto ya complejo

La reducción de los envíos se produce luego de un 2025 marcado por tensiones en la recaudación nacional. El propio gobernador Gustavo Sáenz advirtió durante la apertura de sesiones legislativas que las provincias enfrentan un escenario de mayores responsabilidades con menos recursos provenientes de la Nación.

Según señaló, solo en coparticipación Salta perdió más de 436 mil millones de pesos en un año, un dato que grafica el impacto fiscal para la administración provincial.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que la dependencia de recursos nacionales, tanto automáticos como discrecionales (Aportes del Tesoro Nacional, principalmente) es prácticamente total para el funcionamiento del Estado provincial. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la Provincia abastece su presupuesto con cerca del 70% de fondos que llegan desde la administración central.

Desempeño de 2025

Pese al panorama planteado por el mandatario, Salta cerró 2025 como la provincia con mayor crecimiento real de ingresos por transferencias automáticas en todo el país.

En diciembre de ese año, la provincia registró una suba interanual real en sus ingresos de origen nacional del 9,8%, la más alta entre las 24 jurisdicciones, mientras que el incremento acumulado anual fue del 4,3%, también liderando el ranking nacional, según un estudio de la consultora Politikon Chaco, en base a datos oficiales.

En términos absolutos, durante ese mes Salta recibió $226.666 millones en transferencias automáticas, frente a $157.614 millones de diciembre de 2024, lo que representó un aumento nominal del 43,8%.

El informe indicó que la mejora de Salta no estuvo asociada principalmente a la coparticipación tradicional (que prácticamente no mostró variación real en 2025) sino a otros componentes del esquema de distribución.

En particular, los fondos de compensación del Consenso Fiscal tuvieron un papel decisivo. En diciembre de 2025 estos recursos crecieron con fuerza y en el caso de Salta registraron un incremento real interanual del 236,8%, uno de los mayores del país, lo que impulsó el resultado anual.