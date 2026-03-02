Taca Taca, un proyecto alentador

Una muy buena noticia: la empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd. actualizo un informe técnico para el proyecto Taca Taca en la provincia de Salta con una inversión de U$S 5.250 millones, U$S 4.232 para establecer su capacidad de procesamiento y en el quinto año de producción U$S 1.019 millones, con exportaciones proyectadas de U$S 4.300 millones anuales, esperando que la Evaluación de Impacto Ambiental coincida con los tiempos que necesita la empresa para iniciar su trabajo.

El mismo certifica el potencial de producción de cobre y otros minerales, el plan incluye su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca dar seguridad jurídica a las inversiones intensivas, que como sabemos fue prorrogado por un año más debido a la gran cantidad de proyectos que se están presentando esperando que los autoricen, este incentivo le da la posibilidad a muchas empresas de tener prerrogativas para que puedan instalarse y venir a trabajar en nuestro país.

El yacimiento se localiza en la región de la Puna, cerca de la localidad de Tolar Grande y frente al Salar de Arizaro, departamento de Los Andes. El proyecto se encuentra a aproximadamente 230 km al oeste de la ciudad de Salta y a unos 55 km de la frontera con Chile

La empresa está relacionada con la explotación de cobre, oro y molibdeno. Un delegado de la firma afirmó que "Taca Taca es uno de los activos de cobre no desarrollados más importantes del mundo", destacando las reformas económicas locales como factor clave para atraer inversiones locales y extranjeras directas a largo plazo.

El proyecto Taca Taca es una operación a cielo abierto con una vida útil inicial de 35 años comprometiéndose a incluir un concentrador convencional que separará el cobre, oro y molibdeno.

El transporte del material se realizará mediante un nuevo ramal ferroviario de 5 kilómetros que conectará el sitio con la línea existente Salta- puerto de Mejillones, facilitando la salida de las exportaciones a través de los puertos chilenos sobre el océano Pacifico utilizando el Paso de Sico, también ubicado en la provincia de Salta.

Esta empresa priorizará el uso de energías renovables para cubrir la demanda eléctrica de la mina, contemplando este plan la construcción de una línea de transmisión de 122 kilómetros que unirá el yacimiento con el sistema interconectado nacional, habiéndose ya identificado cuatro cuencas de agua dulce que podrán garantizar el suministro inicial para la primera etapa del plan presentado.

Las reservas probables y probadas de Taca Taca se sitúan en 1.900 millones de toneladas y con unas leyes más que importantes, 0,42% para el cobre y 009 gramos por toneladas para el oro, el informe técnico actual destaca que la mineralización continúa abierta en profundidad y en los márgenes sur y este, lo que abre el apoyo de futuras expansiones de recursos.

Se proyecta que en los primeros diez años la mina produzca en promedio anual 291.000 toneladas de cobre y 133.000 onzas de oro en el mismo periodo.

Este proyecto será un dinamizador de la economía que puede cambiar la matriz productiva de la provincia de Salta, destacando la creación de empleo local y la integración de proveedores regionales, el enfoque de esta compañía incluye la participación activa en una mesa redonda social y la aplicación de programas educativos y sociales que fomenten la confianza mutua de las comunidades cercanas a pesar de que no existan asentamientos humanos dentro del área del proyecto y facilitará la implementación de sistemas de monitoreos participativos, a partir de este esquema las comunidades locales podrán intervenir directamente en la fiscalización de los estándares ambientales, garantizando que el crecimiento de la cadena de valor se desarrollara bajo un marco de transparencia y sostenibilidad que trascenderá a la mera generación de puestos de trabajo.

La etapa de construcción y las actividades previas a la extracción se estima demandaran 3,5 años, durante este tiempo First Quantum trabajará ordenadamente en la estructura de financiación óptima considerando su balance corporativo, el estado de sus operaciones globales y la presentación de este informe técnico que presentó, el cual reduce significativamente el perfil de riesgo del proyecto con la precisión técnica que se necesita para poder avanzar con la autorización definitiva de la inversión.

Taca Taca representará una más que significativa inyección de divisas sin antecedentes para la provincia de Salta y Argentina con este anuncio ratifica su posición en el mapa minero internacional, siendo un gran proveedor de minerales necesarios para la transición energética que el mundo necesita.

* La estimación de recursos minerales de Taca Taca incluye cobre, oro, plata, molibdeno, hierro y azufre

* La construcción demandará 4.000 puestos de trabajo; en la etapa operativa habrá unos 2.000 empleos directos, con prioridad, prometen, para trabajadores y proveedores locales.

* El proyecto incluye inversiones en el Corredor Bioceánico Capricornio, con una red de infraestructura vial y logística de 2.400 kilómetros diseñada para unir el Atlántico con el Pacífico, desde los puertos del sudeste de Brasil y hasta el norte de Chile, atravesando Paraguay y el Norte Grande