21°
3 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Milei afianza vínculos con los gobernadores del norte

Tras el apoyo en el Congreso, irá a dos eventos con los mandatarios.
Martes, 03 de marzo de 2026 01:19
Javier Milei junto al tucumano Osvaldo Jaldo.
El presidente Javier Milei tendrá dos gestos con los gobernadores que le brindaron un respaldo total a su agenda legislativa en las sesiones extraordinarias. Entre el 9 y el 12 de marzo se mostrará con varios de ellos en el "Argentina Week", un evento que busca posicionar al país como un destino atractivo para inversiones y que se realizará en Manhattan, EEUU. Mientras que el 19 de marzo será el invitado de honor del Foro Económico del NOA, en Tucumán.

Milei no solo estará presente en la provincia que gestiona Osvaldo Jaldo: también será el orador principal de un evento que se autocalifica como la actividad socioeconómica empresarial "más importante del norte argentino", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad. "Tiene como objetivo generar un espacio de discusión en torno a las políticas públicas necesarias para la recuperación política y social del Noroeste argentino", se puede leer en la página web de la entidad.

La alianza entre Milei y los mandatarios se gestó después de las sucesivas derrotas legislativas, pero fundamentalmente, tras las elecciones legislativas nacionales de 2025 que mostraron a La Libertad Avanza (LLA) en primer lugar en varios distritos de relevancia.

Ante el mapa violeta, muchos de los mandatarios, principalmente del norte , como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) cambiaron su relación con la Casa Rosada y las negociaciones se volvieron fluidas.

En los pasillos de Balcarce 50 no lo niegan, al contrario: señalan que hay negociaciones abiertas, con idas y vueltas, en la que las partes dan y ceden. No son solamente fondos, aclaran cerca del Presidente. En otras ocasiones, precisan, son gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión como deudas de las cajas previsionales provinciales.

 

