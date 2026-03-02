El Zonal del NOA puso primera en el autódromo Genral Güemes

El automovilismo del norte argentino volvió a rugir este domingo 1 de marzo con el inicio del Campeonato 2026 del Zonal del NOA, organizado y fiscalizado por el Auto Club Salta, en el marco del Gran Premio Ramos Repuestos.

La competencia se disputó en el circuito de 2.800 metros, en sentido horario, en una jornada especial que entregó puntaje y medio, un detalle clave para comenzar el año. La fecha también marcó el esperado regreso de pilotos y preparadores de Tucumán y Jujuy, reafirmando el carácter regional del certamen.

Con tribunas colmadas, se desarrollaron clasificaciones, series y finales de las categorías TP1100, TP1600 y 07/1100, que ofrecieron espectáculos intensos y definiciones al límite.

Debut soñado

En la 07/1100 el gran protagonista fue el debutante Franco Busellato, quien tuvo un estreno perfecto al imponerse tanto en la serie como en la final, con una actuación sólida y contundente.

El segundo puesto quedó en manos de Juan Martín Subirats, en una jornada cargada de emoción: el sábado había esparcido las cenizas de su padre Martín en el autódromo, al cumplirse un mes de su fallecimiento. El podio lo completó Juan Pablo Díaz.

Victoria heredada

La TP1600 tuvo como dominador inicial al jujeño Francisco Merlo, quien se quedó con la clasificación y la serie, y cruzó primero la meta en la final. Sin embargo, una exclusión técnica posterior lo dejó fuera del clasificador.

De esta manera, el actual bicampeón Alejo D'Abate heredó la victoria. Samuel Harorian culminó segundo, mientras que el tucumano Sergio Hussem completó el podio en una carrera vibrante hasta la última vuelta y con maniobras exigidas al máximo.

El Gran Premio Ramos Repuestos dejó en claro que el Campeonato 2026 comenzó con un nivel competitivo elevado. La próxima cita será el 26 de abril en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, donde continuará la lucha por el título.