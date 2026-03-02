PUBLICIDAD

Rosario de Lerma
Bspa
Serenata de Cafayate
Nahuel Gallo
Nahuel Gallo
Oriana Sabatini
AFA
Donald Trump
Alejandra Monteoliva
Victoria Villarruel
Nacionales

Monteoliva sobre el regreso de Gallo: "No teníamos la información de una negociación de la AFA"

La ministra de Seguridad se refirió a la situación del gendarme que regresó esta madrugada al país y la gestión de la AFA.
Lunes, 02 de marzo de 2026 19:09
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló por primera vez de la situación de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido más de un año en Venezuela, y dijo que “había una expectativa muy grande y esta madrugada vivimos un momento muy emotivo. Además bajó con el uniforme puesto. Fue todo muy gratificante”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la funcionaria precisó que el Gobierno trabajó “todos los días y en todos los frentes para la liberación de Nahuel”, pero aclaró que bajo la gestión del destituido Nicolás Maduro no existió “la intención de entregarnos a Nahuel”.

En relación con el rol que tuvo la AFA, objetada por la Casa Rosada, dijo que “evidentemente hubo acuerdos y acercamientos” y admitió que no tenían en claro qué hoja de ruta tenía la entidad del deporte nacional, al afirmar que "no teníamos información de una negociación de AFA".

“Lo importante es que está acá y está entero. Es un proceso difícil”, afirmó. "Lo importante no es quién puso el avión, sino que Nahuel está en casa. El Estado argentino hizo las gestiones diplomáticas; tanto (Pablo) Quirno, yo, Patricia BUllrich)”, insistió. 

Por otro lado, descartó que el Gobierno se haya enterado “por los medios” aunque confesó al mismo tiempo que no tenía conocimiento de que el gendarme iba a subir a un avión de la AFA para volver a la Argentina.

