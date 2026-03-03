Colegios privados hicieron test de alcoholemia por el UPD

La polémica en torno al Último Primer Día (UPD) sumó un nuevo capítulo en Salta. Algunos colegios privados de la ciudad realizaron ayer pruebas de alcoholemia a estudiantes de quinto año antes de permitirles el ingreso al establecimiento, con el objetivo de evitar que asistieran en estado de ebriedad durante la primera jornada del ciclo lectivo.

La medida se conoció a través de un móvil del canal Multivisión, que se apostó en la puerta de la institución. "Llegaban los chicos, hacían el ingreso y aquí les hacían el estudio de alcoholemia a todos los de quinto año, con tres pipetitas. Les daban 10 segundos y después podían ingresar", relató el cronista. Según indicó, todos los resultados dieron negativo, en el marco de un trabajo previo en el que los estudiantes ya sabían que se implementarían los controles. El móvil salió desde un colegio ubicado en zona oeste, pero este diario conoció que también se realizó la prueba en otras instituciones.

El episodio se dio en un contexto de fuerte debate por el UPD, la celebración que realizan los alumnos que comienzan el último año de la secundaria. Días atrás, nueve colegios privados —Belgrano, Escuela del Cerro, Santísima Trinidad, San Alfonso, San Marcos, Santa Catalina de Bolonia, San Pablo, Santa Teresa de Jesús e Instituto Uzzi College— difundieron un comunicado conjunto en el que rechazaron avalar festejos que comprometan la seguridad de los estudiantes o alteren el normal desarrollo de clases. En ese mensaje pidieron a las familias que los jóvenes asistan "descansados y en óptimas condiciones" y remarcaron que la postura responde a una lógica de cuidado y no solo de sanción.

Ante la consulta de El Tribuno sobre la legalidad de realizar test de alcoholemia a menores de edad y la eventual exposición frente a otros alumnos, desde la Dirección General de Educación Privada del Ministerio señalaron que, si existe consenso de los padres, no es necesario notificar previamente a la cartera educativa. Además, indicaron que no hubo reclamos formales antes ni después de la implementación de la medida. Este diario también supo que en varios colegios los chicos optaron directamente por no asistir a clases, para evitar reprimendas.

Advertencia

Días pasados, el Ministerio de Educación dispuso la aplicación del Protocolo de Intervención para el UPD, mediante la Resolución N° 111/26, que regía tanto para instituciones públicas como privadas. Entre sus puntos centrales, establecía que todo alumno que presente signos evidentes de alteración psicofísica o descontrol conductual al momento del ingreso sería retirado preventivamente del aula y puesto a resguardo hasta que sus padres o tutores lo retiren. En esos casos, la inasistencia era considerada injustificada y podría intervenir el Programa de Orientación Escolar.

El protocolo también fijaba la responsabilidad civil de las familias ante eventuales daños materiales ocasionados en el marco de los festejos y considera falta grave el incumplimiento de lo dispuesto, con posibles sanciones según los Acuerdos Escolares de Convivencia.

El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, había anticipado que la cartera trabajó durante el verano en herramientas para abordar el fenómeno. "Queremos dotar de herramientas a las escuelas para intervenir cuando el alumno llega al establecimiento, pero también dejar en claro que hay situaciones que exceden a la institución educativa", sostuvo. En ese sentido, subrayó que prácticas como el consumo de alcohol o los desmanes en la vía pública dependen del compromiso de las familias.