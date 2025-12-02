Perdió todo en el casino flotante y se tiró al río

Un fuerte operativo policial y de rescate se desplegó este fin de semana en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de que Prefectura Naval encontrara el cuerpo de un hombre flotando en el río, a metros del Casino Flotante. El macabro hallazgo fue realizado por algunos vecinos que pasaban caminando por la zona de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. Minutos después, la escena se llenó de bomberos y personal del Same.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima era un hombre de unos 40 años. El personal médico certificó la muerte en el lugar. Hasta el momento, las autoridades mantienen todas las líneas de investigación abiertas: desde un posible accidente hasta la intervención de un tercero. Sin embargo, en medio del operativo de rescate del cuerpo también surgieron versiones sobre una posible adicción al juego por parte de la víctima. En este sentido, sospechan que el hombre habría perdido una suma importante de dinero en el casino y, tras ese episodio, se habría lanzado al río.

Los peritos trabajan para determinar las circunstancias exactas de la muerte. El caso quedó en manos de la Justicia, que ordenó la autopsia para avanzar en la identificación y esclarecer lo sucedido. El operativo de Prefectura y Bomberos se desplegó junto al Casino Flotante de Puerto Madero; además hubo centenares de curiosos y versiones sobre dónde cómo y cuándo además de los consabidos porqué.

La versión más creíble es la de la bancarrota que sufrió el hombre, pues se afirma tenía adicción a los juegos de azar.