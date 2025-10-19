Estudiantes volvió a quedarse con el clásico platense ante Gimnasia: le ganó 2 a 0 en el estadio Uno

Estudiantes venció este domingo como local por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del Clásico de La Plata, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el Pincha los convirtieron Edwin Cetré, a los 46 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato de la Zona A del campeonato local con 21 puntos. Ahora, deberán recibir a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Lobo no pudo despegarse del fondo de la tabla anual y quedó a 5 unidades de Aldosivi, equipo que de momento estaría descendiendo a la Primera Nacional. En tanto, los comandados por el DT interino Fernando Zaniratto visitarán a River.

El Pincha estuvo cerca de abrir el marcador a los 12 minutos de la primera mitad cuando Tiago Palacios logró desviar con la cabeza un centro desde la derecha de Edwin Cetré, pero el balón se estrelló en el poste del arco defendido por Nelson Insfrán.

El pincha llegó al primero sobre el final del PT

El encuentro transcurrió sin demasiadas emociones ni ocasiones de peligro hasta que, sobre el cierre de la etapa inicial, el delantero colombiano de 27 años aprovechó la cesión de Santiago Ascacibar para meter un frentazo lejos del alcance del guardameta del Lobo y poner el 1-0.

En el comienzo del complemento, una gran acción individual de Cristian Medina dejó solo a Guido Carrillo frente al arco, pero no pudo conectar el balón con precisión y se perdió el segundo tanto de Estudiantes.

Sin embargo, el histórico delantero fue efectivo en la siguiente jugada tras el error en la salida desde el fondo de Augusto Max. El atacante de 34 años recibió la pelota cerca del área rival, quedó mano a mano ante Insfrán y le ganó el duelo al guardavallas para sentenciar el cotejo.

Síntesis de Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025:

Torneo Clausura.

Fecha 13 – Interzonal.

Estudiantes 2 – 0 Gimnasia.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Hernán Mastrángelo.