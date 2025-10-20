San Lorenzo remontó y le ganó a Atlético Tucumán por 2 a 1

San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El primer gol de la primera etapa llegó a los ocho minutos, por medio del defensor Marcelo Ortiz, mientras que el atacante Alexis Cuello igualó de penal en el quinto minuto de descuento y el volante Nicolás Tripichio remontó a los cuatro minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Ciclón” alcanza la sexta posición de la zona B, con 19 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri es octavo, en el último puesto de clasificación, con 15 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude deberán recibir a Riestra, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y hora a definir.

Atlético Tucumán abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, cuando, luego de un tiro libre desde el costado derecho y una serie de rebotes, la pelota le quedó al defensor Marcelo Ortiz, que apareció sólo sobre el punto del penal y definió de volea.

Ocho minutos después, el delantero Alexis Cuello habilitó al atacante Facundo Gulli, que definió de primera desde la medialuna del área, aunque su zurdazo fue a las manos del arquero Matías Mansilla.

En 37 minutos, Gulli recibió desde el borde del área y metió un remate potente, que salió centralizado y a media altura, permitiendo que Mansilla lo aleje del peligro.

La visita alcanzó la igualdad a los 49 minutos, con un penal polémico por un manotazo de Mansilla sobre el pecho de Cuello. El mencionado delantero se hizo cargo del penal y abrió el pie derecho para el 1-1.

El “Ciclón” lo dio vuelta en la primera llegada del complemento, a los cuatro minutos, con un córner al primer palo que fue prolongado por el mediocampista Nicolás Tripichio y se metió por el poste contrario.

A los 28 minutos, una mala salida del arquero Orlando Gill permitió un cabezazo del delantero Franco Nicola, que salió sin potencia y fue despejado, sobre la línea, por el defensor Jhohan Romaña.

Cuando iban 35 minutos, delantero Alexis Cuello quedó mano a mano por el costado derecho y quiso definir por encima del achique de Mansilla, que detuvo el peligro con el pecho.

En 37 minutos, un centro desde la derecha le llegó al delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, que apareció entre los centrales y cabeceó, a las manos del arquero Orlando Gill.

El “Decano” alcanzaba el empate en el tercer minuto de descuento, con un remate en el área chica de Ruiz Rodríguez, aunque el tanto fue invalidado por fuera de juego del atacante de 25 años.