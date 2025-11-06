VIDEOS. Argentina Sub 17 venció a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial de Qatar

La Selección Argentina Sub 17 consiguió este jueves una importante victoria frente a Túnez por 1-0 y se clasificó a los 16avos de final del Mundial de Qatar. El tanto de la victoria fue obra de Facundo Jainikoski, que definió con precisión tras una gran jugada colectiva a los 21 minutos del segundo tiempo.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Diego Placente dominó las acciones y generó las ocasiones más claras. Sin embargo, la figura del arquero tunecino Slim Bouaskar mantuvo con vida a su equipo al contener varias situaciones de riesgo. Incluso, Thomas De Martis estuvo cerca de abrir el marcador con una exquisita definición por encima del arquero, pero el palo le negó el gol.

En el complemento, la Albiceleste mantuvo la intensidad y finalmente encontró la diferencia. Jainikoski tomó la pelota en mitad de cancha, encaró con decisión y remató cruzado para sellar el triunfo argentino. Con este resultado, Argentina sumó su segunda victoria consecutiva y aseguró su pase a la siguiente ronda con una fecha de anticipación.

El equipo nacional cerrará su participación en el Grupo D el próximo domingo a las 9.30 frente a Fiyi, con el objetivo de finalizar en lo más alto de la zona y encarar los cruces de eliminación directa con ventaja anímica y futbolística.