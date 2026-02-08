PUBLICIDAD

Minería

Oferta gratuita y con salida laboral en Campo Quijano

Una propuesta gratuita y con validez nacional, en un sector clave.
Domingo, 08 de febrero de 2026 01:01
Forman a futuros trabajadores mineros.
Las autoridades educativas remarcaron que se trata de una oferta gratuita, federal y pensada para brindar herramientas concretas de inserción laboral. En ese sentido, la Tecnicatura Superior en Minería de Campo Quijano aparece como una opción especialmente valiosa para quienes buscan formarse en un sector con alta demanda de empleo calificado y con proyección de crecimiento a largo plazo.

El cronograma de inscripción establece que, desde mañana, están habilitadas las preinscripciones para todas las carreras que aún cuenten con cupo disponible. Hasta el 13 de febrero podrán sumarse aspirantes que no se hayan inscripto previamente, quienes ingresarán directamente al curso de ambientación y nivelación previsto para este ciclo lectivo. .

Quienes deseen obtener más información sobre requisitos, inscripciones y detalles de cursado pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

 

