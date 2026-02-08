Demoran a dos hombres por portar armas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Dos hombres fueron demorados en la ciudad de General Güemes tras ser sorprendidos transportando armas de fuego y municiones sin la documentación correspondiente, en un procedimiento realizado por la Policía Rural y Ambiental.

El operativo se concretó en inmediaciones del Monumento General Manuel Belgrano, durante un patrullaje preventivo efectuado por efectivos de esa división policial.

Según informó la Policía de Salta, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil para realizar un control de rutina. Al inspeccionar el vehículo, constataron que los ocupantes trasladaban dos armas de fuego tipo carabina y un total de 91 cartuchos.

Al requerir la documentación que acreditara la propiedad y habilitación para la portación de las armas, los hombres no pudieron presentar ningún tipo de permiso, por lo que se procedió al secuestro inmediato del material.

En manos de la Justicia

En ese contexto, los dos ocupantes del rodado, de 56 y 54 años, fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia por presunta portación ilegítima de arma de fuego.

Tanto las carabinas como la munición quedaron incautadas como parte de la investigación, a fin de determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades penales.

En el caso intervino la Fiscalía Penal de General Güemes, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados y disponer las medidas correspondientes.