20 de Diciembre
Con dos goles de Alario, Estudiantes se quedó con el Trofeo de Campeones ante Platense

A los 4 minutos del complemento, Franco Zapiola anotó para el conjunto de Saavedra, pero a los 33' igualó Lucas Alario y en tiempo de descuento el exRiver puso el 2 a 1.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 18:27
Platense y Estudiantes de La Plata, ganadores respectivamente del Torneo Apertura y Clausura 2025, se enfrentarán este sábado en el Trofeo de Campeones con el objetivo de cerrar el año con una nueva estrella. A los 4 minutos del complemento, Franco Zapiola anotó para el conjunto de Saavedra, pero a los 33' igualó Lucas Alario y en tiempo de descuento el exRiver puso el 2 a 1.

 

 

 

 

Ambos equipos coinciden en un aspecto, ya que clasificaron con lo justo a los playoffs y, contra todo pronóstico, terminaron consagrándose campeones del fútbol argentino.

 

 

