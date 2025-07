De Paul en la mira del Inter Miami: Mascherano habló del posible pase al equipo de Messi

En medio de los rumores que sacuden el mercado de pases de la Major League Soccer, uno de los más fuertes es el que vincula a Rodrigo De Paul con el Inter Miami, el equipo que lidera Lionel Messi. Si bien hasta el momento no hubo avances concretos, el tema ya empezó a instalarse en las conferencias de prensa.

Este viernes, Javier Mascherano enfrentó los micrófonos en la previa al partido ante Nashville por la MLS y fue consultado por el posible desembarco del mediocampista argentino al equipo de las Garzas. Fiel a su estilo, el entrenador fue cauto, pero dejó abierta la puerta.

“Oficialmente no hay nada. Yo también he leído y escuchado lo que ha salido en sus medios, pero en ese sentido hay que ser prudente porque es jugador de otro equipo, de otra institución”, señaló el ex capitán de la Selección argentina.

“Si el día de mañana llegara a pasar algo, no tendría ningún problema en responder. Como jugador obviamente tiene jerarquía, es campeón del mundo con la Selección argentina. Lleva mucho tiempo jugando en Europa y es ese tipo de jugador que obviamente nos gusta. Pero no puedo decir más nada porque no sé absolutamente nada", agregó.

La posibilidad de que De Paul se sume al Inter Miami alimenta la expectativa de los hinchas y la prensa, sobre todo por la conexión que mantiene con Messi dentro y fuera de la cancha.

Mascherano también se refirió al presente físico de Leo, quien completó seis partidos consecutivos, incluyendo la participación en el Mundial de Clubes, pero regresó a la MLS con una gran actuación: marcó cuatro goles y dio una asistencia.

“Iremos viendo qué es lo que nos conviene, claramente siempre hablándolo con él. No solamente es un tema de la rotación de Leo, sino también de todos los jugadores más grandes", dijo Mascherano.

“Cada vez que él no se ha sentido en las mejores condiciones, hemos tratado de preservarlo, de cuidarlo. Mientras esté bien y podamos gestionarlo, iremos tirando así”, explicó.

Por último, y en un contexto donde se habla tanto de llegadas como de salidas, Mascherano fue contundente respecto a la falta de incorporaciones:

“Lo he dicho varias veces. Hablé con el club y di mi parecer sobre lo que necesita el equipo. Sin embargo, no se trajeron refuerzos”, sentenció.