El PAMI rescindió el contrato con el Hospital Militar y garantiza la atención

El PAMI rescindió el contrato con el Hospital Militar de Salta (donde presta servicios médicos la empresa Tisec S.R.L), una decisión que se materializará recién a partir del próximo 1 de agosto. Si bien esta medida generó preocupación entre afiliados y familiares por la posibilidad de quedar sin cobertura en ese centro, fuentes cercanas al organismo nacional aclararon que la atención para jubilados y pensionados está garantizada y que ningún beneficiario "quedará desprotegido". Al tiempo que se los reubicará en otros centros médicos.

Según pudo saber El Tribuno, de manera extraoficial, la decisión fue tomada por las autoridades nacionales del PAMI en Buenos Aires; no tuvo injerencia la oficina local. Esta medida tiene alcance sobre el convenio específico que unía al organismo con el Hospital Militar. No obstante, hasta el 31 de julio el hospital deberá seguir atendiendo normalmente a los pacientes que cuenten con turnos o internaciones ya programadas. Si bien no se conocieron los fundamentos específicos de porqué se dio de baja el contrato, si se supo que se detectaron irregularidades, una de ellas sería en los permisos.

Hay que tener en cuenta que el Hospital Militar contaba con una cápita de casi 16 mil afiliados, de los más de 124 mil que el PAMI tiene en toda la provincia. Desde la casa central de PAMI le enviaron una carta documento a la empresa Tisec S.R.L., que brinda servicios médicos en el Hospital Militar desde hace 20 años. A partir de esta comunicación desde la empresa pusieron el grito en el cielo y salieron a rechazar la medida. Señalaron que quedarán sin trabajo 100 profesionales de la salud que hoy prestan servicio para PAMI en ese hospital y pusieron en duda la atención futura de los afiliados.

Ante este escenario, fuentes consultadas señalaron que desde el PAMI no se despidió a nadie, ya que los trabajadores son de la empresa que presta servicios de salud a la obra social.

"Es una situación similar a la de cualquier obra social que deja de tener convenio con una clínica. El hospital sigue funcionando y atiende a otras obras sociales. Pero ya no lo hará con PAMI", explicaron las fuentes consultadas por este diario.

Asimismo, recalcaron que a partir del 1 de agosto, la atención de emergencias, guardias y urgencias para todos los afiliados -que concurrían al Hospital Militar- está asegurada en cualquier hospital público o clínica privada que tenga convenio con PAMI en Salta, entre ellas se encuentran IMAC, Cruz Azul, Virgen de Urkupiña, Modelo y San Rafael. "Nadie queda sin cobertura", insistieron.

En cuanto a las atenciones programadas, como turnos médicos, estudios o internaciones planificadas en el Hospital Militar, se explicó que los afiliados serán debidamente informados sobre el nuevo lugar donde deberán reprogramar sus prestaciones.

"Hay un plan de contingencia armado para atender a todos los pacientes de ese hospital. Ya está el compromiso de todos los prestadores públicos y privados para recibir a los afiliados", señalaron allegados al gobierno nacional en Salta.