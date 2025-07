Sube el precio de la docena de facturas y algunos panaderos analizan dejar de fabricarlas

¿Llegó el final de las medialunas de manteca? ¿Hay que decirle adiós a los cañoncitos de dulce de leche? La respuesta aún no está definida, pero hay algo en claro: el futuro de las facturas se encuentra en riesgo. Ocurre que los panaderos -al menos en Buenos Aires- analizan dejar de elaborar el clásico de los desayunos y las meriendas a raíz de la marcada caída del consumo y los incrementos en las materias primas los llevan a evaluar esa posibilidad.

"El costo de producción nos superó ampliamente y ya no podemos seguir absorbiendo los últimos aumentos", aseguró Martín Pinto, referente del sector y titular del Centro de Industriales Panaderos de Merlo. Para afrontar los gastos, dijo, el valor de la docena de facturas debería trepar de los $8.000 actuales a $25.000, una cifra que los consumidores no están dispuestos a pagar.

Por lo pronto, desde el lunes habrá una suba en los mostradores de las panaderías y la docena saldrá $12.000. Ese número, explicó Pinto, no alcanzará para aliviar las cuentas del sector. "Así no se soluciona el problema, porque si no vendemos a $8.000, menos lo vamos a hacer a $12.000. La solución no es aumentar", señaló en una entrevista televisiva.

Como señal para reducir costos, una panadería del Conurbano había decidido semanas atrás limitar la venta de facturas con dulce de leche. "Docena: máximo cuatro de dulce de leche. Media: máximo dos", indicaba el cartel que se viralizó en las redes sociales. "Quizás la manera que tiene el colega para abaratar costos sea racionalizar algunas materias primas. Uno trata de ir a pérdida lo menos posible", habían explicado fuentes del rubro.

Preocupado por el escenario de estos días, el referente del sector se quejó de los últimos incrementos. Dijo que, por cuarta semana consecutiva, subió el precio de la grasa y la margarina, elementos claves para la elaboración de las facturas.

"Hablan de un 2% de inflación, pero a mí las cosas me aumentan entre un 6 y 8% y hasta un 12%. ¿Cómo hago si ya vengo retrasado con los aumentos que no los puedo llevar a cabo porque no hay ventas?", planteó.

La suba en el precio de la docena de facturas se producirá días después del incremento en el kilo de pan. A fines de junio pasado, los locales de las zonas céntricas y los barrios del Conurbano bonaerense aplicaron un ajuste por encima del 10%. "La persona que antes compraba un kilo de pan, hoy viene al mostrador y, directamente, te dice: 'Dame 500 pesos'. ¿Y qué son 500 pesos? Dos flautitas. O si no, te pide un miñoncito y dos negritos", había comentado Pinto a Crónica en aquel momento.

"No es sólo un problema económico para el dueño; también afecta al personal. Desde que Javier Milei hizo la devaluación en diciembre de 2023, se vino la hecatambe para nuestro sector. Nunca dejaron de aumentar las tarifas de luz y gas. Es una situación muy difícil de sobrellevar. Ya cerraron 1.400 panaderías en todo el país", alertó.