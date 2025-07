 Benjamín Elizalde: “Jugar con Los Pumas en Salta fue algo increíble, tenía a mi familia, a mis amigos, a todos”

El clima de fiesta se extendía por todo el Martearena. Los Pumas acababan de golear a Uruguay 52-17 y uno de los más ovacionados fue Benjamín Elizalde, el salteño que volvió a vestir la camiseta argentina nada menos que en su tierra. Titular en la tercera línea, Elizalde fue clave en el triunfo y, aunque agotado, no ocultó su emoción: “La verdad que estoy muerto, pero muy feliz. Ganar acá, con mi familia afuera, mis amigos, mi club… fue algo increíble”, expresó.

Elizalde, que había debutado con la celeste y blanca ante Inglaterra, vivió una semana especial. “Fue muy linda en lo personal. Ojalá algún día pueda repetir no solo vestir esta camiseta, sino también una semana como esta en Salta”, dijo el jugador formado en Gimnasia y Tiro, que recibió el aliento constante de la tribuna. “En un momento los escuché cantar mi nombre. Eso te llena el alma, es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido a todos los salteños y a los que vinieron hoy, se sintió ese apoyo”, agregó.

Foto: Felipe Borus

Sobre el desarrollo del partido, Elizalde reconoció que el primer tiempo fue muy duro: “Uruguay estuvo muy bien, nos complicaron bastante. Por suerte, en el segundo tiempo pudimos hacer las cosas que planeamos y se dio el resultado”. En cuanto a su desempeño personal, fue claro: “Me sentí cómodo. El try es lo de menos, mientras el equipo avance y logremos apoyar entre todos, está bien. Lo más importante es hacer jugar al equipo”.

Foto: Felipe Borus

Con respecto al futuro inmediato, y ante la consulta sobre un posible llamado para el Rugby Championship y el cruce con los All Blacks en agosto, el tercera línea fue prudente: “Creo que nos estamos adelantando un poco. Ahora toca descansar, seguir entrenando y analizar este partido. Si me llaman, sería un sueño, pero eso ya no depende de mí. Escucharé lo que digan los entrenadores”.

Elizalde se ganó el respeto del público por su entrega, su humildad y por representar al rugby salteño con orgullo.