Chelsea eliminó a Fluminense: le ganó 2 a 0 y jugará la final del Mundial de Clubes

Chelsea le ganó por 2 a 0 al Fluminense, con un doblete del ex jugador del club brasileño João Pedro, y clasificó a la final del Mundial de Clubes 2025 que se disputará este domingo.

El equipo dirigido por Enzo Maresca esperará por Real Madrid o Paris Saint-Germain para la final. El brasileño convirtió el 1 a 0 a los 17 minutos del primer tiempo y el 2 a 0 a los 11 del complemento.

En los primeros minutos, Fluminense intentó romper el cero y lastimar al equipo inglés, pero de a poco fue perdiendo terreno, sobre todo en la mitad de la cancha, y se aproximó al área del cuadro brasileño con más frecuencia, aunque no fue de gran peligro para el "Flu".

Hasta que a los 17 minutos, tras una gran jugada colectiva del Chelsea, João Pedro cumplió con la Ley del Ex con derechazo fulminante al segundo palo para convertir el 1 a 0 a favor del cuadro londinense en Nueva Jersey.

Una mano inocente de Trevoh Chalobah le concedió un penal a Fluminense y la oportunidad para meterse nuevamente en partido, pero tras revisar en el VAR, el árbitro francés François Letexier decidió anular la mano y dejó seguir el partido.

En una jugada calcada del primer gol, João Pedro recibió un gran pase de Enzo Fernández, se acomodó hacia adentro del campo y de un derechazo que dio en el travesaño, la pelota entró para decretar el 2 a 0 para el Chelsea.

Chelsea ya está a la espera de Real Madrid o Paris Saint-Germain para la gran final del Mundial de Clubes, la cuál será este domingo 13 de julio a las 16 en el MetLife Stadium. El "Merengue" y el equipo parisino definirán la otra semifinal este miércoles 9 a las 16, en el mismo estadio.

La síntesis de Fluminense vs. Chelsea

Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos; Guga, Hércules, Facundo Bernal, Renê; Nonato; Jhon Arias y Germán Cano. DT: Renato Portaluppi.

Chelsea: R Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Christopher Nkunku, João Pedro, Pedro Neto. DT: Enzo Maresca.

Goles en el primer tiempo: 18m João Pedro (C).

Goles en el segundo tiempo: 11m João Pedro (C).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Everaldo por Cano (F); Keno por Santos (F); 15m Nicolas Jackson por Pedro (C); 21m Yeferson Soteldo por Nonanto (F); 23m Noni Madueke por Neto (C); Reece James por Gusto (C); 25m Lima por Bernal (F); Agustín Canobbio por Hércules (F); 41m Andrey Santos por E. Fernández (C); Kiernan Dewsbury-Hall por Nkunku (C).

Estadio: MetLife Stadium.

Árbitro: François Letexier (Francia).