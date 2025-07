Netanyahu y Trump se reunieron en Washington para avanzar hacia la paz en Medio Oriente

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump celebraron su buena relación en un encuentro durante el cual reafirmaron su confianza en un acuerdo sobre Gaza y examinaron las principales cuestiones de Medio Oriente, informó la prensa internacional.

Durante una comida que compartieron en los Estados Unidos, Netanyahu anunció que había nominado a Donald Trump para el próximo Premio Nobel de la Paz, según el sitio RFI.

“Señor presidente, esta es la carta que envié al Comité Nobel. ¡Ella lo nomina para el Premio Nobel de la Paz! ¡Es bien merecido!”, le comentó el israelí al primer mandatario norteamericano.

“¡Oh! Muchas gracias, no me lo esperaba. Viniendo de ti en particular, significa mucho. ¡Gracias Bibi! “, respondió Trump.

Netanyahu reiteró su oposición a la creación de un Estado palestino y puntualizó que trabaja por la paz en la región: “Creo que los palestinos deberían tener todos los poderes para gobernarse a sí mismos. ¡Pero sin representar una amenaza para nosotros! Esto significa que ciertos poderes, como el de la seguridad, siempre estarán en nuestras manos. ¡Así es! Y nadie en Israel aceptará otra cosa. ¡Porque no somos suicidas! ¡Queremos vivir! Y creo que podemos lograr la paz con todo el Medio Oriente, gracias al liderazgo del presidente Trump. Si trabajamos juntos, creo que podemos establecer una paz amplia que incluya a todos nuestros vecinos”, expresó.

El primer ministro habló de la propuesta hecha hace unos meses por Donald Trump de reubicar a los palestinos que así lo desearan y la consideró una “visión brillante”.

Reiteró su oposición a la creación de un Estado palestino, pero comentó que quiere que se alcance un acuerdo de paz: “Si la gente quiere quedarse, puede quedarse. Pero si quieren irse, deberían poder irse. ¡No debería ser una prisión! Estamos trabajando mucho con los Estados Unidos para identificar países que se tomen en serio la acogida y la provisión de un futuro mejor para los palestinos”, afirmó.

Trump concluyó la idea cuando exclamó que el proyecto “¡Va a terminar bien!”, según la crónica del sitio francés.

Además, el norteamericano habló de Hamás: “Quieren una reunión y quieren este alto el fuego. No creo que haya un bloqueo. Creo que las cosas están progresando muy bien”, comentó.

Por otro lado, los dos hombres también conversaron sobre la guerra de Israel contra Irán y los ataques de Estados Unidos contra sitios nucleares hace dos semanas.

“Una victoria increíble debido a la asociación entre el presidente Trump y yo”, se felicitó Netanyahu, quien acotó: “Hezbolá está de rodillas e Irán está fuera de juego. Hay una perspectiva de estabilidad, y en última instancia de paz, es posible”.