"Nación no reparte nada", señaló Javkin

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, advirtió ayer que "la Nación cada vez se lleva más recursos y no reparte nada", al tiempo que criticó el posible cierre de Vialidad Nacional. "Si nadie mantiene las rutas, aumentan los siniestros y muere gente", alertó.

Javkin participó en una reunión convocada por la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados para respaldar dos proyectos consensuados por los gobernadores. El primero plantea eliminar fondos "poco transparentes" financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y redirigir esos recursos a las provincias. El segundo busca modificar la Ley 11.672 para que los Aportes del Tesoro Nacional se distribuyan con criterios similares a la coparticipación, en forma diaria y automática.

El mandatario, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, criticó al Gobierno por no definir quién hará las tareas de mantenimiento vial. "Colaborar sí, pero que te tomen de pavo, no porque a mí en eso no me van a correr", concluyó.