Franco Colapinto se descargó contra Sainz y Bearman: "Ellos saben lo que hacen"

El piloto argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de quedar eliminado de la Qualy 2 en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputa en el Circuito de Zandvoort. Tras una jornada cargada de tensiones, el oriundo de Pilar finalizó en la decimosexta posición de la clasificación, lo que lo dejó fuera de la clasificación a la siguiente fase y obligándolo a largar desde el puesto 16 en la carrera principal del domingo.

A tan solo milésimas de lograr la clasificación, Colapinto apuntó directamente contra dos pilotos que, según él, fueron claves en su eliminación: el español Carlos Sainz y el británico Oliver Bearman. “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", declaró molesto el piloto de Alpine.

“Es una pena porque había hecho una buena vuelta”, agregó Colapinto, refiriéndose a la calidad de su rendimiento en los primeros sectores de la clasificación. “Venía haciendo un buen primer y segundo sector, pero en el último perdí mucha carga", explicó. El argentino dejó claro que, para él, la diferencia entre pasar a la siguiente fase o no fue mínima.

Aunque evidentemente afectado por el resultado, Colapinto se mostró optimista para la carrera del domingo: “Tenemos que seguir trabajando para mañana. La carrera es larga, y aunque hoy fue una pena, el ritmo de carrera es bueno”. El piloto también mencionó los ajustes realizados en el auto de Alpine, lo cual mejoró su rendimiento tras los problemas previos de la práctica libre 3. “El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3, lo que es positivo. Pero tenemos que seguir trabajando”, aseguró.

Colapinto concluyó con una mirada esperanzada, reconociendo que en ciertas fases del fin de semana habían encontrado el ritmo adecuado. “Hoy en la clasificación lo hemos vuelto a encontrar, así que espero que mañana podamos tener un buen ritmo”, afirmó, con la esperanza puesta en una buena actuación en la carrera principal.

El joven talento argentino sigue demostrando su potencial, pero una vez más, la constancia será clave para superar los obstáculos de la Fórmula 1. Con su enfoque en la carrera del domingo, los ojos estarán puestos en cómo puede afrontar la presión y luchar por posiciones importantes, a pesar de los inconvenientes en la clasificación.

