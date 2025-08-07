Llega a Cafayate un sábado a todo puño el "Choque Explosivo XI"

Con el combate internacional entre el salteño Nelson "Musulmán" Ríos y el peruano Yordan "El Trueno Huanca", el próximo sábado Cafayate vivirá una verdadera velada de los puños en el Complejo Municipal.

La cita del denominado "Choque Explosivo XI", organizado por la promotora DQ Boxing, de Diego Quiroga, será a partir de las 22 e incluirá 5 títulos interprovinciales amateur, en una noche donde habrá un total de 18 combates de primer nivel.



La fiscalización estará a cargo de la Asociación Salteña de Box.

Y entre los títulos interprovinciales Mélanie "La Muñeca" Hinkley se enfrentará a Stefanía "La Pantera" Ibáñez, mientras que Santiago "Mix" Quiquinto hará lo propio ante Alexander "El Rayo" Paredes y Manu "La niña de oro" Kalman ante Jazmín "La Menor" Gutiérrez.

Además Lucas "La Casio" Balderrama lo hará ante Braian "Palito" Juárez y Nahuel "El Tucu" Díaz con Agustín "El Pitbull" Suárez.