Quita de subsidios: 80 mil familias pagarán más por la luz

A partir de enero de 2026, el Gobierno nacional aplicará un nuevo esquema de subsidios para electricidad, gas y garrafas. Tras conocerse la medida, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, detalló como será el nuevo esquema, a quienes afectará más y brindó un panorama sobre la crisis energética.

Según Saravia, "los más afectados serán los sectores de ingresos medios, que curiosamente también tienen un problema de altos consumos durante invierno y verano. Es decir, lo primero es que baja el régimen de subsidio a un tope menor que el que tenía antes".

Y detalló: "Hasta ahora, los subsidios se distribuían en tres niveles: nivel 1: personas que ganaban hasta tres canastas y media básicas, el nivel 2: personas que ganaban menos de una canasta básica, es decir, alrededor de 1,1 millón de pesos y el nivel 3 conformado por personas que ganaban entre 1,100 y 3,5000 millones. Ahora se elimina el nivel 3 y van a quedar dos sectores nada más, es decir, hasta tres canastas básicas, no tres y media. Solo las familias con ingresos de hasta tres canastas básicas continuarán recibiendo subsidios, quienes tengan ingresos equivalentes a más de eso no van a tener ningún tipo de subsidio. Todos ellos pasan ahora a pagar como si fueran ricos", dijo.

Y añadió: "Pero hay un tope de consumo menor. Se tenía en el N2 hasta 350 kilovatios hora, mes de consumo. Es importante que la gente apele a un uso racional de energía. El problema es que nunca ha habido campaña educativa. El Gobierno nacional no ha planteado esto en término de políticas educativas. Hay gente que usa hasta tres aires acondicionados, hay otra que solo usa un televisor, heladera y luz. Ahora el tope de consumo nuevo bajará: de 350 y 250 a 300 kilovatios hora por mes en los períodos de mayor demanda (invierno y verano) y a 150 kilovatios en primavera y otoño. Todo consumo por encima de esos límites se cobrará como si el usuario tuviera ingresos altos y no necesitara subsidio", explicó Saravia.

"Los impactos que nosotros estamos midiendo y en este esquema, van a superar el 9,5% de lo que viene pagando ya el usuario de niveles medios. Es el más afectado. Y tenemos casi 80 mil familias que son de nivel medio en la provincia de Salta", hizo hincapié.

Explicó que el aumento se da porque "el subsidio que se está quitando está en el precio de la energía". Detalló que ese precio representa entre el 40% y el 42% de la factura, ya que es lo que Edesa le paga a Cammesa por energía y potencia. "Cada vez que quitan subsidios, le encarecen el precio a Edesa, y como la ley nacional le obliga a cargarlo a tarifa, el aumento es automático", agregó.

"Se necesita gradualidad. No pueden ser reducciones de subsidios tan abruptas que trastocan las economías familiares"

Recordó que la Secretaría de Energía de la Nación actualiza cada tres meses los precios estacionales y que, por eso, la gente percibe ajustes trimestrales. Señaló que desde el decreto 332/2022, dictado durante el gobierno de Alberto Fernández, se viene reduciendo la proporción subsidiada y que ahora el Gobierno nacional busca llevar el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI, cuando hoy supera el 1%.

Advirtió además que este proceso ya está impactando en la vida cotidiana: "Hay mucha gente que no llega a pagar la factura de luz; o se cuelga o va a pedir un préstamo para que le restablezcan el servicio". Y alertó que se trata de una señal de deterioro socioeconómico: "El agua y la luz son esenciales, y hoy hay gente que antes podía sostener gastos esenciales y ahora no está pudiendo hacerlo".

La tarifa social provincial en Salta cubre a 134.500 familias de los 350.000 usuarios residenciales. Además, 106.000 familias de zonas cálidas reciben entre noviembre y marzo un 30% de descuento sobre un tope de 350 kWh. "Esto implica que en este año aproximadamente vamos a tener 8.000 millones que va a absorber el presupuesto provincial ", dijo el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia.

Aparte, 20.000 familias en situación de precariedad reciben descuentos de entre 60% y 100%, con un financiamiento provincial de 400 millones de pesos por mes a través del Fondo Compensador Tarifario, según detalló.

"El ajuste puede ser conveniente para la macroeconomía, pero no para los servicios. Si no se invierte, veremos más interrupciones como las de ayer ( por el sábado, cuando una falla en Transener, empresa concesionaria para el transporte de energía eléctrica en alta y extra alta tensión dejo sin luz a al menos cuatro provincias, incluida Salta) Se viene un verano difícil y estamos muy preocupados".