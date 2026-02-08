Un cerco tecnológico permitió recuperar en Cerrillos un auto con pedido de secuestro

La reconstrucción de un recorrido, el cruce de datos y la observación de imágenes permitieron cerrar una búsqueda que llevaba tiempo en marcha. En Cerrillos, un automóvil que tenía pedido de secuestro vigente fue finalmente localizado tras un trabajo coordinado entre investigadores y operadores del sistema de monitoreo urbano.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Sustracción de Automotores, que tomó intervención luego de tomar conocimiento de la existencia de un rodado requerido por la Justicia. A partir de esa información inicial, se activaron distintas tareas de campo orientadas a establecer su posible ubicación.

Uno de los puntos clave del operativo fue el apoyo del Centro de Videovigilancia, cuyos operadores colaboraron con el seguimiento y análisis de registros fílmicos. Ese trabajo permitió acotar la zona de búsqueda y avanzar sobre un sector puntual del municipio.

Finalmente, el vehículo fue localizado en el Barrio 300 Viviendas de Cerrillos, donde los investigadores lograron ubicarlo y proceder a su recuperación. Tras las actuaciones correspondientes, el automóvil fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las medidas procesales previstas.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Garantías 1, que supervisa las actuaciones vinculadas al hallazgo del automóvil y la continuidad de la investigación. Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el origen del pedido de secuestro ni sobre posibles personas vinculadas al hecho.