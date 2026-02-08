El operativo cerrojo que terminó en Barrio Bancario y permitió recuperar el vehículo robado bajo amenaza en Ceferino

En cuestión de horas, un hecho que comenzó con una denuncia particular terminó desplegando un operativo que cruzó barrios y puso en marcha un trabajo coordinado de investigación. La escena no se limitó a un solo punto del mapa: partió desde Barrio Ceferino y encontró su desenlace en Barrio Bancario, donde la Policía logró dar con los principales sospechosos y recuperar un vehículo que había sido reportado como robado.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Investigaciones, en el marco de una causa por robo calificado. Todo se inició tras la presentación del damnificado, quien alertó sobre la sustracción de su automóvil, lo que activó las tareas de campo para reconstruir movimientos, identificar posibles autores y seguir el rastro del automóvil a través de las cámaras de seguridad

A partir del trabajo investigativo, los uniformados lograron ubicar a los presuntos involucrados en otro sector de la ciudad. El despliegue permitió localizar el vehículo sustraído en Barrio Bancario, donde finalmente se concretó el procedimiento que derivó en la demora de dos hombres.

Los detenidos tienen 46 y 42 años, y quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes. Durante el operativo, además del recupero del auto, se concretó el secuestro de distintos elementos de interés para la causa que se encontraban en el interior del vehículo.

Entre lo incautado, la Policía informó el hallazgo de un arma de fuego, cartuchos y teléfonos celulares, piezas que ahora serán analizadas en el marco de la investigación para determinar su posible vinculación con el hecho denunciado y con otros episodios que pudieran estar relacionados.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, que interviene para determinar el grado de participación de los detenidos y avanzar en la imputación correspondiente. Las pruebas reunidas durante el procedimiento serán clave para establecer la mecánica del delito y la responsabilidad de los sospechosos.