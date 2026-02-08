Argentina falló en el cierre y el sueño de la Copa Davis se mudó al repechaje

El tenis argentino volvió a sentir el peso de una serie que parecía encaminarse hacia el festejo, pero terminó convirtiéndose en un golpe duro en suelo asiático. En una eliminatoria intensa y cambiante, La Argentina cayó por 3-2 ante Corea del Sur en la ciudad de Busan, quedó afuera de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis y ahora deberá afrontar un repechaje determinante para evitar un retroceso en el mapa internacional.

El Albiceleste capitaneado por Javier Frana había logrado acomodarse en la serie tras una sólida actuación en el dobles, pero no pudo sostener ese impulso en los partidos decisivos. Las derrotas en los dos singles finales terminaron inclinando la balanza a favor de los locales y sellaron la eliminación.

La serie se disputó sobre superficie rápida, un factor que históricamente suele incomodar al tenis argentino, más acostumbrado al polvo de ladrillo. Aun así, el equipo mostró pasajes de buen nivel y llegó a estar en una posición favorable que generó expectativa de clasificación.

La esperanza llegó desde el dobles

El momento más alto del fin de semana se dio con el triunfo de la dupla conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez, quienes disputaron juntos su primer punto en el seleccionado. Los argentinos se impusieron ante Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5, en una hora y 23 minutos de juego.

Ese resultado dejó la serie 2-1 a favor de Argentina y generó un escenario ideal para definirla en los singles del domingo. Andreozzi y Gómez mostraron firmeza desde el fondo, buena coordinación y capacidad de reacción en el segundo set, donde lograron recuperarse de un quiebre para cerrar el partido con autoridad.

Fue un punto clave desde lo emocional y deportivo: por primera vez en la serie, el equipo nacional tomaba la delantera y quedaba a un triunfo de avanzar.

Los singles que cambiaron la historia

Con dos oportunidades para sellar la clasificación, Argentina no logró capitalizar el momento. Corea del Sur reaccionó en los partidos individuales y dio vuelta la eliminatoria con dos victorias consecutivas.

En el cuarto punto, Thiago Tirante (95° del ranking ATP) cayó ante Soon-Woo Kwon (343°) por 4-6, 6-4 y 6-3. El platense llegó a estar 2-0 arriba en el set decisivo, pero el coreano encontró regularidad y ganó cuatro games seguidos para revertir el desarrollo del partido.

Ese triunfo igualó la serie 2-2 y dejó toda la presión en el quinto punto, donde el equipo local volvió a imponerse.

En el duelo definitorio, Marco Trungelliti (134°) no pudo con Hyeon Chung (392°), quien se quedó con el partido por 6-4 y 6-3. El coreano sostuvo un alto nivel con su servicio y mostró mayor frescura física en los momentos clave, lo que le permitió sentenciar la eliminatoria.

La derrota marcó el final del camino para Argentina en esta instancia y dejó una sensación amarga por la oportunidad que se había construido tras el dobles.

Qué significa esta caída para Argentina

Con este resultado, el equipo nacional queda fuera de los Qualifiers 2026 y desciende al Grupo Mundial I, donde deberá jugar un repechaje en septiembre para intentar volver a la instancia clasificatoria en 2027.

Ese cruce será determinante. Una nueva derrota implicaría un retroceso mayor en la estructura de la Copa Davis y obligaría a reconstruir el camino desde categorías inferiores, con la mirada puesta en un eventual regreso recién en 2028.

Posibles rivales en el repechaje

De cara a esa instancia decisiva, Argentina podría enfrentar a selecciones con perfiles muy diferentes. Entre los potenciales adversarios aparecen Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de otros equipos que aún deben definir su situación en el cuadro.

El desafío será sostener la competitividad en un formato que no da margen de error y que puede definir el rumbo del tenis nacional en los próximos años.

Una serie que dejó señales

Más allá del resultado, la serie dejó varios elementos para el análisis. La victoria en el dobles mostró una dupla con proyección y capacidad para rendir bajo presión, mientras que los singles evidenciaron lo parejo que puede ser el circuito cuando se juega como visitante y sobre superficies que favorecen al rival.

El equipo argentino estuvo a un paso de cerrar la clasificación, pero los detalles y la reacción del conjunto local inclinaron el desenlace. La caída obliga ahora a replantear el camino inmediato, con la permanencia como objetivo central y la necesidad de recuperar terreno en una competencia que históricamente ha sido parte de la identidad deportiva del país.