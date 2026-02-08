PUBLICIDAD

Espacio público recuperado

Recuperan un terreno público junto a la rotonda de Limache y avanzan con el retiro de estructuras irregulares

El operativo se realizó luego de reiteradas notificaciones sin respuesta a los responsables. La intervención forma parte de un plan sostenido que ya permitió liberar más de tres hectáreas de terrenos en distintos puntos de la ciudad.
Domingo, 08 de febrero de 2026 10:37
La estructura de la verdulería desapareció de la rotonda de Limache. La Municpalidad recuperó el espacio público.
Esta era la verdulería que había colocado una estructura iirregular en la rotonda de Limache.
Los dueños de la verdulería habían sido notificado por parte de la Munipalidad para que levantaran el puesto.
Desde el área de Espacios Públicos explicaron que los trabajos son pedidos efectuados por el indendente o los vecinos.
En medio del crecimiento urbano y de la necesidad de ordenar el uso del suelo en distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad de Salta avanza con una serie de intervenciones destinadas a restituir sectores que estaban ocupados de manera irregular. Los trabajos se concentraron en un espacio ubicado al costado de la rotonda de Limache, donde desde hacía tiempo funcionaba una estructura destinada a la venta de verduras.

El procedimiento consistió en el retiro de una construcción precaria que operaba como verdulería y que se encontraba emplazada sobre un terreno público. Según se informó desde el área municipal, los propietarios habían sido notificados en reiteradas oportunidades para que regularizaran la situación o retiraran voluntariamente la instalación, pero al no obtener respuestas se avanzó con la recuperación del lugar.

Desde la Subsecretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana indicaron que la intervención forma parte de una política sostenida que busca reorganizar sectores ocupados sin autorización y devolverlos al uso común. “Notificamos a los dueños hace 3 meses; finalmente retiramos la estructura para recuperar este espacio. Buscamos que se cumplan las normas y que no se usurpen lugares públicos. Queremos orden y seguridad para los salteños”, señaló el subsecretario Joaquín Arriagada.

El operativo se enmarca dentro de un plan más amplio que, según datos oficiales, permitió liberar ya más de tres hectáreas de terrenos públicos desde el inicio de la actual gestión municipal. La mayoría de estos espacios, explicaron desde el área, habían sido ocupados con estructuras informales o instalaciones abandonadas que impedían su aprovechamiento comunitario.

En varios casos, las actuaciones surgen a partir de pedidos directos del intendente Emiliano Durand y también de planteos realizados por vecinos que advierten sobre ocupaciones irregulares en sus barrios. La intención, remarcaron, es que estos sectores puedan destinarse a mejoras urbanas, circulación peatonal o proyectos que beneficien a todos los que viven en la Ciudad de Salta.

Además del retiro de estructuras, el municipio busca consolidar un esquema de participación ciudadana para detectar situaciones similares. Por ello, se recordó que quienes deseen informar sobre lugares ocupados por construcciones precarias o instalaciones abandonadas pueden hacerlo a través de la App Muni Salta, comunicándose al 147 o acercándose de manera presencial al Centro Cívico Municipal (CCM).

Las intervenciones continuarán en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una estrategia que apunta a reforzar el control del uso del espacio urbano y evitar nuevas ocupaciones irregulares, al tiempo que se busca recuperar sectores que, con el paso del tiempo, quedaron fuera del circuito comunitario.

